【跨年倒數】古巨基跨年騷復出對憾MIRROR　耗資3千萬元製作門票下周四發售

▲ 由古巨基、周慧敏和林子祥參與的跨年騷，下周四公開發售門票。

由TVB與內地平台和央視合辦的跨年晚會《香港最美的夜2021 跨年演唱會》將於12月31日舉行，而TVB將安排古巨基、周慧敏、李克勤和《聲夢》學員等於香港中環海濱活動空間進行表演。

據知，主辨商豪花3千萬製作此騷，演唱會更是古巨基復出「頭炮」之作，而門票將於下周四（11月25日）公開公售。另一邊廂由ViuTV製作、旅發局主辨的跨年騷同晚於西九文化區進行，屆時基仔將跟近年爆紅的「鏡仔」隔岸對憾！

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門票下周四預售

TVB有份主辨的跨年騷除邀得古巨基、周慧敏、李克勤演出外，據知出席歌手還有林子祥、菊梓喬、衛蘭、泳兒、任賢齊、草蜢、Supper Moment、曾比特等。

該跨年騷門票將於11月25日公開預售，而演唱會門票收益扣除成本後，會以一個份額捐給「香港現場演出及製作行業協會」，用以幫助受疫情影響而失業人士。

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MIRROR現身西九

另外，因疫情關係，政府取消除夕夜煙花滙演，故無綫為增添氣氛，跨年騷上將有千隻無人機匯演，另外舞台上有煙火和鐳射燈火音樂匯演，倒數前30分鐘更會作全球直播，

至於由旅發局主辨、ViuTV製作的「香港跨年倒數演唱會」將於西九文化區藝術公園舉行，除了人氣男團MIRROR演出外，馮允謙、鄭欣宜，江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）等也有份參與，席間更安排香港管弦樂團伴奏。

此音樂會將透過電視及網上全球直播，讓香港﹑內地及海外觀眾一起倒數迎接新一年。

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而ViuTV製作的跨年騷已於本周一（15日）開始進行門票抽奬活動，一連10天的登記期於下周三（24 日）下午5時半截止。

活動將由電腦系統隨機抽出1,500 名得獎者，每人可免費獲得2張門票。門票並非先到先得，相信一眾MIRROR粉絲早已出動搶飛。