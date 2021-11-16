【梅艷芳】劉俊謙電影處男作演張國榮感恐懼　曾與黃子華合演父子

▲ 首次拍戲的劉俊謙於電影《梅艷芳》飾演「哥哥」張國榮。

電影《梅艷芳》有口皆碑，在戲內的「哥哥」張國榮一角由劉俊謙飾演，這實在是一個不用易演繹的角色。而《梅艷芳》早在2018年開拍，比《幻愛》更早拍攝，因此《梅艷芳》才是劉俊謙首參演的電影，初登大銀幕他登上男主角寶座，他坦言當時恐懼多於喜悅。

其實舞台劇出身的劉俊謙，在劇界早被視為明日之星，更與黃子華於舞台劇《前度》合演父子並由此令更多人認識，之後拍攝的劇集及電影愈來愈多，人氣亦愈來愈高。

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矚目新生代演員

劉俊謙早憑電影《幻愛》成為第26屆香港電影評論學會大獎的影帝，以及獲得第39屆香港電影金像獎的最佳新演員提名，演技早受肯定，成為備受矚目的新生代演員。

在最近上映的電影《梅艷芳》，卻早於2016年開始籌備，在2018年正式開拍，所以其實比《幻愛》更早拍攝，因此《梅艷芳》才是劉俊謙的電影處男作。

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戰勝恐懼接演《梅艷芳》

劉俊謙受訪時坦言：「當收到中選消息，其實一點開心也沒有，反而很恐懼，這是我的首套電影，沒拍片經驗，而且演哥哥這角色，當時跟她一樣將自己收藏起來。」不過他後來想通：「剛剛出道其實機會不多，不如就鼓起勇氣把握這機會，決心去做了！」

幸好劉俊謙最終戰勝恐懼，才讓觀眾看見他在《梅艷芳》的演出。

在電影外，劉俊謙也參演過不少劇集，先後為ViuTV及香港電台拍攝多套作品，其中以港台劇《火速救兵IV》、ViuTV劇《教束》及《二月廿九》成功入屋，漸漸受到觀眾歡迎。

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與黃子華合演父子

現年33歲的劉俊謙於賽馬會體藝中學畢業，其後於香港演藝學院戲劇學院主修表演，有「演藝學院李治廷」之稱的他為高材生，在2012年畢業並獲得相等於一年學費的迪士尼獎學金。

他在2016年於舞台劇《前度》與黃子華合演父子，當時已受注目。在2017年，憑舞台劇《天邊外》成第九屆香港小劇場獎的最佳男主角。劉俊謙常強調自己是舞台出身的演員，除接拍電影及劇集外，亦享受演出舞台劇，跟現場觀眾互動及交流。

所以他參與影視劇演出後仍有演舞台劇，比如在今年參演舞台劇《午睡》。