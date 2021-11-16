電影《GUCCI名門望族》倫敦首映　Lady Gaga百變造型貫徹「時裝精」頭銜

▲ 身穿Gucci出席《GUCCI名門望族》首映。（圖片由品牌提供）

由歌手Lady Gaga主演，講述時裝品牌Gucci家族真人真事血案情仇的電影《GUCCI名門望族》（House of Gucci），即將於11月25日正式上映，身為女主角的Lady Gaga，在宣傳新片時馬不停蹄四處出征，宣傳的過程中自然出盡法寶，繼續她時裝精的銜頭。

▲ 身穿Alexander McQueen出現倫敦街頭。（圖片由品牌提供）

《GUCCI名門望族》改編Sara Gay Forden同名小說，將90年代Gucci豪門血案搬止大銀幕，劇情講述品牌的第3代傳人Maurizio Gucci被前妻Patrizia Reggiani僱殺手殺害，而這位黑寡婦當年留下來的金句仍然叫人津津樂道，她說：

我寧願坐在勞斯萊斯裏哭，也不願坐在單車上笑。

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這一次Lady Gaga飾演Patrizia Reggiani，扮得非常傳神，劇中所戴是來自Bvlgari的Le Magnifiche系列高級珠寶系列。而她在倫敦出席電影首映時，更密密秉承她過往的百變造型，頻頻換衫，Celine、Alexander McQueen陸續登場，當然首映的大日子就穿上Gucci的雪紡樽領晚裝，將一眾演員相比下去。

大家又不妨看看Lady Gaga電影內外的銜頭，究竟你最鍾情是哪一個？還是都是喜歡好以前語不驚人死不休的造型？

記者：何偉雄