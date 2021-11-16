【Disney+登陸香港】最抵月費攻略　迪士尼樂園奇妙夢想城堡開騷造勢【內附詳情】

▲ Disney+登陸香港。

Disney+在今天（11月16日）正式登陸香港，掀起串流平台戰在香港展開，觀眾可從Disney+欣賞到來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理以及Star等六大品牌的電影和片集內容。



Disney+為造勢邀鄭中基及謝安琪及迪士尼角色，於香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡前演出30分鐘的「Disney+香港啟動慶典」，獻唱一系列迪士尼經典樂曲。

活動將於今天（11月16日）晚上9時正式首播，屆時觀眾可透過Disney+ Facebook專頁及YouTube 頻道同步欣賞首播盛況，費用全免。

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最多支援4個裝置同時觀賞

Disney+對同行衝擊，因為手上有迪士尼影視劇、彼思影視劇、Marvel影視劇、《星球大戰》系列幾張皇牌，此外因為迪士尼之前收購Fox，即是該公司電影比如《異形》系列、《阿凡達》等都歸旗下。

至於Disney+會員月費為73元，價錢與Netflix差不多，而更抵是年費738元，即平均每月61.5元，會員就可透過流動和聯網電視等裝置，欣賞超過1,200套電影及16,000集劇集。

Disney+廣泛支援不同的收看裝置，包括智能手機和平板電腦（Android 及 iOS）、遊戲主機（PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S）以及智能電視和聯網電視設備 （Google TV及其他Android TV OS、Apple TV 4K 及 Apple TV HD、Chromecast、配備最新韌體版本的Hisense TV、LG TV、配備My Home Screen OS的Panasonic 4K TV及Samsung Tizen 2016 年或更新的型號）。

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而且可於多達10個裝置下載影音內容，最多支援4個裝置同時觀賞，即是如果有4個人攤分付費更便宜，即如果付年費738元，平均每人每月約付15.4元而已。

此外，每個帳戶可設置多達7個使用者，每個使用者可自訂定名稱、介面語言及設定其他個人化選擇，更設有家長監護功能讓家長可管理兒童使用者介面，同時可設定PIN碼防止兒童觀看特定內容。

《鷹眼》11月24日上架

香港的Disney+會員在今天即可睇Marvel Studios最新的《尚氣與十環幫傳奇》；《爆機自由仁》；迪士尼的《幻險森林奇航》。

至於Disney+原創及獨家作品《寶貝智多星再玩過》、《小白呈獻》、《親愛的艾百圖》、《謝夫高拔林帶你探索世界》及《星球大戰：幻境》。而Star原創作品更包括《公路殺機》及《毒癮》。

緊隨其後是即將推出的Disney+原創及獨家作品，包括11月24日上線的Marvel Studios的《鷹眼》、12月8日上線的國家地理的《探訪超凡地球》及12月29日上線的《波巴費特之書》。

Disney+最新節目：

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至於亞洲內容，有由《Running Man》團隊的原班人馬金鍾國、Haha和池錫辰帶來的第一個官方衍生節目《Running Man向前衝》；還有12月18日上線的丁海寅與Jisoo合演作《雪降花》及12月上線的《BLACKPINK: The Movie》。



同時，Disney+提供杜比視界（Dolby Vision）和杜比全景聲（Dolby Atmos），當中超過100部作品更支援高達4K Ultra HD及HDR畫質及聲效，部份Marvel電影宇宙的作品更提供IMAX Enhanced功能制式，讓觀眾享受更豐富畫面。