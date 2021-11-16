【MIRRORXERROR星蹤】MIRROR最新巴士車身廣告　ERROR Youtube推出新短片

男團MIRROR與ERROR人氣高企，16子的工作及應援活動不斷，一眾鏡粉和404亦忙於出動支持偶像。

本周MIRROR活動包括MIRROR的12位成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤的巴士車身廣告;陳卓賢於本周日現身宣傳活動;12子Fans Club延長MIRROR成軍3週年聯合應援等。

至於ERROR方面，ERROR Youtube推出新短片，又有保錡生日應援集資。

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MIRROR巴士車身廣告

12套全新「csl. 5G x MIRROR」服務計劃登場，只要登記指定計劃就可獲贈MIRROR珍藏品，如：csl. 5G x MIRROR專屬SIM卡、 MIRROR珍藏卡、MIRROR珍藏冊、MIRROR Zone、MIRROR AR月曆、MIRROR海報。

csl.更準備了MIRROR 12子的巴士車身廣告，又於即日起至本月25日於海港城海運大廈展覽大堂舉辦《csl. 5G x MIRROR pop-up Gallery》，展出12子的巨型海報、一系列限量珍藏品。

全線csl.專門店將化身成為迷你MIRROR展區，指定csl.專門店稍後更設有csl. 5G x MIRROR Kiosk，讓鏡粉可透過Kiosk與MIRROR各成員合照。

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Ian無限拍住上打卡站

Ian會於本周日（21日）下午2時半現身為「黑白® x Ian濃滑經典奶茶派發活動」主持啟動禮，並與多位「黑白® x Ian Smize Challenge」得獎者大玩遊戲兼頒發獎品。一眾Hellos又可到場為Ian應援了！



而位於銅鑼灣皇室堡地下中庭的「黑白® x Ian無限拍住上打卡站」將於本周六至日（20至21日）開放，場內設有三大打卡位，Hellos可與Ian的可愛廣告照合照留念。

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MIRROR限定閃卡

麥當勞在一連四星期限時送上的鏡仔卡及AR專屬顏色包裝盒，最後一個星期登場的是Edan、Lokman、Anson Kong。

除3位MIRROR成員的小卡，更有12子的團體照小卡與限量版閃卡。

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成軍3周年應援

12子的Fans Club為慶祝MIRROR成軍3周年而大搞聯合應援，其中位於尖沙咀加拿分道53號（The One商場對面）的LED電子屏幕應援延長擺放日期，至本周五（19日）。又新增位於旺角彌敦道703-705號（T.O.P. 對面）的大電視播出應援，同樣是約每10分鐘播放一次30秒廣告，鏡粉們要把握於本周五前到場打卡了！

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Jer生日展覽

Jer於本月20日生日，Jer的歌迷會jer.lyfish舉行「柳誕2021 “We walk through the dark” art exhibition」，展出Jer歌曲相關的展品，同場設有「柳柳柳蛋機」，可獲得1張隨機Photo Card與其中一款小禮物。

展覽開放時間：

已登記人士：

11月13日：下午4時至8時

11月14至18日：中午12時至晚上8時



walk-in：

11月19至21日：中午12時至晚上8時

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Frankie自家品牌產品開賣

Frankie的個人品牌flakey於11月起不時開賣Tee、Totebag，惹來一眾皮寶寶搶購。品牌IG就預告將於11月17日晚上10時有新產品開賣，相信又會令一眾皮寶寶為之瘋狂了！

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姜濤專屬優惠碼

姜濤與Dodo姐一同為kkday拍攝廣告，而粉絲可於即日起至11月30日喺KKday 訂購餐飲美食商品滿 $999， 使用姜濤專屬優惠碼「KEUNGTO50」即減$50。

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保錡生日應援

保錡將於1月25日生日，保錡的歌迷會已斗先進行應援集資，最新登場的集資物品是20cm的公仔「小寶錡」，又推出歌迷會Tee，會Tee1更加入3M反光物料設計。

有興趣的Pokimon可留意保錡歌迷會公佈的購買詳情與截止時間。

ERROR Youtube新片

ERROR Youtubr更新短片片「每日一問 撩妹情話(都係ERROR)」，是ERROR Youtube自7月的《我們不Chok》MV後再有新片段更新。