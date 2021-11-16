【全民造星IV】二次元日系Sica爆冷入圍　人氣最強「孖八」Jackie慘入淘汰區【多圖】

▲ 《全民造星IV》二次元日系Sica爆冷入圍，人氣最強Jackie慘入淘汰區。

ViuTV女團選秀節目《全民造星IV》的首輪淘汰賽已進行超過一半，在昨晚（11月15日）出場的《全民造星IV》，參賽者中知名度最高的「孖八」Jackie（劉展翹）登場，對上二次元日系代表Sica（何洛瑤）。結果卻爆冷，Jackie敗給Sica跌入淘汰區等候。

Sica被封緊張大師

《全民造星IV》在昨晚播至第11集，仍然是96強進60強的首輪淘汰賽。於參賽者中人氣最高的88號、被稱為「孖八」的網絡演員Jackie終於出場，對上現年21歲的二次元日系女參賽者Sica。

Sica在海選時表現緊張，不停跟工作人員道歉被封為「緊張大師」，令《全民造星》監製花姐（黃慧君）看不過眼，著她不要把道歉變成習慣。而她之所以被指是二次元少女，全因她熱愛日本的動漫文化，平日亦會參加Cosplay活動。

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選唱Cookies經典《心急人上》

在海選時，她的日本動漫跳舞表演跟其「緊張大師」的形象截然不同令導師留下深刻印象。

節目組提到她的「日系二次元文化」暫時未跟主流女團的文化接軌，問到會否怕被大眾視為異類時，Sica回答：「香港的評價可能比較多，亦覺得ViuTV組女團會令很多人有期望，同時會有好多人失望時，心理質素要夠好才能去面對這些聲音。」

Sica選唱本地組合Cookies的經典作《心急人上》，以娃娃音配上活力十足的誇張動作，成功吸引到評判的注目並引到眾人發笑，不過卻不被導師許延鏗又梁祖堯接受，雖然女團經理人戴穎（阿Wing）指Sica是二次元文化中較容易接受的一位，但未能打動二人的心。

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人氣選手Jackie

其對手是96強參賽者中的人氣冠軍、現年27歲的Jackie。

她曾參加ViuTV的另一真人騷節目《廣告女王》，早於2014年開始，Jackie便與ERROR成員何啟華（阿Dee）、游學修、易健兒等人組成「學舌鳥」開始其網絡的演出，後來轉戰「CapTV」及「啱Channel」，最近再宣布加入人氣YouTube頻道「試當真」。

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感有壓力而流淚

Jackie本來已有一定的知名度，參加《造星》是有感自己在網絡世界遇到瓶頸，在接受訪問及海選表演時亦因壓力而落淚：「不知道自己可以怎樣突圍而出、表現自己，因為這份不自信開始否定自己，覺得自己甚麼都不是。」

在海選中演唱《爛泥》的她五音不全，但為其樂觀開朗個性得到評判歡心而成功入圍。到96強表演中她選唱《A Day with Me》加入戲劇元素，說唱部份完美的蓋過她的音準問題，評判當奴和朱栢康亦讚她非常聰明。

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▲ 被淘汰後的Jackie仍表現樂觀。（節目截圖）

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Jackie跌入淘汰區

但最後評判當奴和鄭融選擇了技能較為平均的Sica，而未有投選Jackie令她跌入淘汰區，令導師及觀眾都大跌眼鏡。成功晉級的Sica未被導師選入組，最後由評判把她歸入梁祖堯的組別，阿祖表示無奈。

事後Jackie在社交網站發放與Sica的合照表現大方，而Sica亦有撰寫長文講述第一輪表演的感受。不少網民未能接受Jackie被Sica淘汰的事實，在網上留言：「比返Jackie我呀！」亦有人質疑評判口味：「D評判嘅Taste好有問題囉…」

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