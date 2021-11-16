【食不安心】出街食通菜驚見大隻肥美菜蟲　食客崩潰：夾菜見到一節節

▲ 一名台灣女網民發帖指在用餐過程中用筷子夾通菜，卻同時夾起了一條巨型菜蟲。

新鮮蔬果人人喜愛，但如果隨附「原隻菜蟲」相信就不是人人接受到。最近有台灣網民分享，用餐時用筷子夾起一條通菜，卻驚人地發現同時夾起了一條大隻菜蟲，目測大小超過3cm，相當「肥美」，一時引起網上熱烈討論。

▲ 女網民分享的「菜蟲」相。（圖片來源：Facebook群組「爆廢公社」）

據Facebook群組「爆廢公社」，一名台灣女網民昨日發帖，指自己在用餐過程中用筷子夾通菜，卻同時夾起了一條巨型菜蟲，更形容夾起時「看到一節一節的」，一度以為是加料，直到撈起來越看越怪，才發現是菜蟲，忍不住質疑餐廳老闆有沒有洗菜：

老闆，你確定你真的有洗菜嗎？這隻超過三公分，筷子下去夾菜，看到一節一節的，我還想說：「誒，越南料理有在加花椰菜的嗎？」撈起來越看越怪，是綠毛蟲，這個體態不是快要變成鐵甲蛹了嗎？

事件引來眾多網民留言，亦有網民紛紛留言表示自己也曾有相同經歷：

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本港70%蔬菜樣本殘留農藥

浸會大學香港有機資源中心一項檢測發現，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官；部分除害劑被人體吸入，更可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，要如何洗才最乾淨？

即睇專家教去除蔬果農藥方法：

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台灣亦有專家分享清洗蔬果的秘訣，指出4個錯誤洗菜方法。據林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在TVBS節目《健康2.0》的分享，以下4種東西不宜用來洗菜，否則會愈洗愈不乾淨：

1.洗米水：米可能殘留農藥、蟲卵，若把蔬菜浸泡其中，，反而可能洗不乾淨。

2.小蘇打粉：農藥都是複合型，在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到鹼性農藥，愈洗愈糟糕。

3.醋：在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到酸性農藥。則會更難清洗。

4.鹽：雖然鹽可以讓蟲卵、蛀蟲更易掉落，但同時亦會減低水的清潔力。有農業藥物毒物試驗所發現，若用鹽洗菜，反而更易令農藥進入蔬果裡面。

同場加映：【15款最少殘留農藥的蔬果名單】及【12款最多殘留農藥蔬果】

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責任編輯：羅嘉欣