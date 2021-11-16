【豬隊友】丈夫誤傳走光照撳錯掣收唔返　港媽嬲爆：掛住打機完全唔在意

▲ 港媽在網上發文呻丈夫誤傳走光照。

另一半誤傳走光照令人崩潰，一名港媽日前在網上討論區「親子王國」發文，指丈夫近日在家庭群組分享BB相，沒為意相中她走光的畫面。她隨即叫丈夫刪除照片，對方卻撳錯掣導致相片無法收回，令港媽感生氣。

港媽在文中指出，丈夫近日將BB的可愛照片放上網及傳到LINE家庭群組，卻沒為意她在相中「露底走光」，直至被她發現才刪除照片。丈夫在刪除照片時「撳錯掣」，只選擇刪除自己的訊息，沒收回群組訊息，其他人仍可查閱照片。對於豬隊友的行徑，港媽形容自己「嬲到震」：

佢真係智障！而家只係識打機，完全唔在意咁。

網民同情港媽遭遇

帖文引來網民討論，不少網民同情港媽遭遇，「雖然知係無心之失，但佢唔道歉你嬲都好正常」、「自己老婆走光畀人睇到都唔在意，你下次偷影佢沖涼再放上群組睇下佢又點？」、「遇上豬隊友真係嬲到震！」。

有網民分享類似經歷，「我老公在家庭群組講錯說話，叫佢刪除，佢只刪除自己的訊息」、「我朋友上身冇着餵人奶，佢老公將相片放上Facebook，仲要覺得無問題……」。有網民建議樓主與丈夫溝通，「同佢平靜傾傾，真係會唔開心，同講下點解認為係大事」。

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責任編輯：王明芳