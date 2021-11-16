【健身操肌】日食20隻雞蛋+200克蛋白粉增肌　健身男蛋白質攝取過多患腎病

▲ 一名健身教練為增肌每日食20隻雞蛋及200克蛋白粉，導致患上腎病。

蛋白質攝取過少或過量，也會引發健康問題。寧波一名18歲男子為健身教練，為塑造完美體態，他每日會吃20隻雞蛋及200克蛋白粉，體重急增，某日突然全身異身腫脹，雙腳乏力，求醫後證實患上腎病。

【最新影片推介】余翠怡患癌截肢五戰殘奧首次失落獎牌 不退役不認輸明年每月一比賽

綜合內媒報道，該名18歲男子小凌（化名）為了增肌，除了每日做高強度的帶氧、無氧運動健身，還額外攝取大量蛋白質。他每天會吃20隻雞蛋，更會沖泡200克蛋白粉，健身後立即喝下。持續幾個月，身高1.8米的他體重增至超過100公斤（約220磅），肌肉曲線令人羨慕。其後，該男子體重繼續上升，暴增20公斤（約44磅），而且小便量少並有很多泡沫。

最近某天他醒來後，發現眼皮腫脹，幾乎睜不開眼，雙腳乏力，遂往醫院求診。經檢查後，醫生發現他有蛋白尿問題，被診斷出患有腎病綜合症，看似變胖其實是嚴重水腫，目前須接受治療。醫生指，該男子攝取過多蛋白質，導致腎臟負擔增加，擾亂免疫系統。

蛋白質不能過多或過少

營養師曾美慧早前接受TOPick訪問時表示，人體每日所需的蛋白質因體重而異，一般成年人的蛋白質每日建議攝取量，為每公斤體重約攝取0.8至1.0克。以一名60公斤的成年人為例，其蛋白質建議攝取量為48至60克，即約6至8兩瘦肉。

曾美慧續指，若蛋白質攝取不足，有機會導致免疫力下降、容易疲倦、頭髮及指甲變得脆弱，甚至影響荷爾蒙分泌。若發現蛋白質攝取不足，應在每餐正餐中加入優質蛋白質，例如：瘦肉、蛋類、海鮮、豆類製品、牛奶。

不過，吸收過多蛋白質亦非好事。本港食安中心指出，過量攝入蛋白質不會對健康帶來額外的益處，因為身體沒有消耗的額外蛋白質將會轉化為脂肪貯存在體內。在轉化過程中，蛋白質會被分解，多餘的氮會排出體外，因而增加肝臟及腎臟的負擔。腎病病人須特別留意這個問題，建議選吃優質蛋白質，但應限制蛋白質攝入量。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣