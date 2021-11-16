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【新冠疫苗】劉宇隆建議3至17歲人士可分階段打科興　引內地接種數據證未見安全風險

社會 11:56 2021/11/16

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劉宇隆建議3至17歲群組可分階段打科興。（經濟日報資料圖片）

新冠疫苗顧問專家委員會建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童及青少年。委員會成員劉宇隆今早（16日）表示，認為應分3階段向該群組開放接種科興，首階段可先安排中學生接種。他又說，內地至今有5千萬名中學生已打科興，未見有安全風險。

劉宇隆於一個電台節目中表示，雖然科興未有第三期研究臨床數據，但根據內地5,000萬名中學生的接種經驗，當中只出現4宗心肌炎個案，與接種前的數據沒有分別，因此未見有安全風險。他建議，可分3階段向兒童及青少年打針，可先安排中學生接種，待明年初內地有更多小學生接種數據，再安排本港小學生打針；若狀況良好，才於明年3至4月為幼稚園學童打針。

資助小學校長會名譽主席張勇邦於同一節目中表示，學界歡迎放寬接種科興年齡，但估計家長初時仍會抱觀望態度。張勇邦指出，對家長及親友而言，是否接種疫苗有考慮，一旦出現副作用亦有很大壓力，加上大部分家長或已習慣子女上半日課，相信恢復全日面授課對家長來說並非很大誘因。

張勇邦估計家長初時仍會抱觀望態度。（經濟日報資料圖片）

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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記者：黃悅晴

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