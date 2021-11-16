【美顔濾鏡】男子靠濾鏡示範一秒變女神　變身過程曝光：以後不要在網上撩妹

▲ 男子用濾鏡即可變成女神。

現在化妝的威力可以令男生變女相！但原來濾鏡也可以秒變美女！台灣一名男子只需要帶假髮，就可以透過濾鏡變成美女，令一眾網民都感到哭笑不得。

▲ 台灣大叔戴好假髮後，試範如何一秒變女神。（圖片來源：影片截圖）

據《東森娛樂》報導，日前有一段影片流出，片中有一名男子梳理假髮，再把假髮帶到頭上，示範一秒變女神！為了可以揭露更多騙局，畫面還有另一名警員在看他如何「變身」並錄下整個過程。由於很多人沒有見過這個變化的過程，因此男子也希望警員可以幫他傳播開他的「大變身」，讓大家不只是從新聞中聽見，而是從他的影片中看到整個過程。

男子指要變身的第一步就是要先把假髮帶好，然後再把美顏打開。在打開美顏鏡時，大叔指要先把打開「磨皮」濾鏡，接著再打開「瘦臉」的濾鏡，之後瞼部瞬間變瘦！再之後就是把「大眼」、「小臉」和「窄臉」的濾鏡都同時打開，除了可以用濾鏡把鼻子變小，就連嘴巴、額頭、通通都可以用濾鏡變小。

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當整個臉型都透過濾鏡弄好後，只需要再開美白功效的濾鏡，就自然會有口紅，一下子變成網紅臉！男子完全不像由男生打扮成女生的模樣，警官看到後，都配合大讚太可愛，為了更加完整，大叔更開了變聲器，聲音瞬間變成小女生！

▲ 開美白功效的濾鏡後，大叔立即變成網紅臉。（圖片來源：影片截圖）

警員指，這次的「變身」過程可以揭露更多的人騙局，這是他們的初衷，希望讓大家一起參與，全民反詐，天下無詐。影片流出後，網友都紛紛指「以後不要在網上撩妹了」、「不要迷戀網路都是假的」、「一個男生都比我好看」、「連化妝費都省了」。

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責任編輯：王明芳