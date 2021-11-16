【三跑工程】一批建築工人機管局外靜坐抗議追討薪金　機管局聲明：按合約支付總承建商

▲ 建築工人機管局外靜坐抗議向承建商追討薪金。（讀者提供）

一批建築工人今日（16日）早上到赤鱲角機場靜坐示威，向機管局表達訴求，冀向承建商追討工資。

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事發在早上10時30分，大批建築工人戴上安全帽及手持標語，地面張貼寫有訴求的橫額「機管局無良心」、「禮頓俊和建造業敗類」等字眼，在機管局行政大樓外靜坐，抗議承建商拖糧。承建商禮頓─俊和聯營負責機場三跑工程部分項目擴建二號客運大樓。

機場第三跑道全長3,800米，跑道瀝青鋪設工程今年6月已完成，預計三跑系統啟用後，機場處理客運量可達1.2億人次。機管局在今日傍晚發出聲明，指正安排「二號客運大樓地基及底部構造工程」總承建商合約到期後，有秩序地與後續承建商交接工作，局方稱一直按工程合約和既定程序支付總承建商，並提醒總承建商妥善處理其分判合約，以確保所有工人獲應得報酬。

所有三跑道系統項目合約的工程繼續按計劃進行，機管局維持以於2022年啟用第三條跑道及於 2024 年完成三跑道系統項目為目標。為確保三跑道系統建造工程按既定時間表及在預算內完成，機管局會持續推行各種有效措施，包括分階段交付工地範圍或安排不同合約承建商提早進場，調整施工次序，以及優先完成所有關鍵的工程。

本網TOPick向勞工處、承建商禮頓查詢，惟未有回覆。

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記者：余思嵐