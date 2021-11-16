【三跑工程】工人往機管局靜坐抗議禮頓拖糧　機管局：已按合約支付

▲ 建築工人機管局外靜坐抗議向承建商追討薪金。（讀者提供）

機場三跑工程出現勞資糾紛，數十名工人及分判商代表，今早（16日）於機管局行政大樓外靜坐示威，盼向總承建商「禮頓—俊和聯營」追討拖欠薪金及餘數高達5,000萬元。機管局稱，會提醒總承建商妥善處理，確保工人獲得報酬；禮頓及俊和未有回應。

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造價1,415億元的三跑工程當中，「二號客運大樓地基及底部構造工程」項目現時由「禮頓—俊和聯營」負責，目前未完工，但據悉機管局拒跟禮頓續約，決定於12月1日收回工程，轉交金門建築負責。然而消息稱禮頓仍未向工程分判商，支付約5,000萬元餘數，卻要求工人退場，違反行內慣常做法，引起工人不滿。

事發在早上9時許，大批建築工人包括釘板、裝頂、紮鐵工人及分判商，戴上安全帽及手持標語，地面張貼寫有訴求的橫額「機管局無良心」、「禮頓俊和建造業敗類」等字眼，在機管局行政大樓外靜坐，抗議承建商拖糧。代表之一、紮鐵二判唐仕鵬要求禮頓於10個工作天內，支付10至11月的薪金、合約工程保證金等；他又要求機管局介入事件，跟工人對話，處理合約分歧。

機管局代表於接收請願信，之後回覆傳媒稱，正安排總承建商在合約到期後，與後續承建商交接。機管局一直按工程合約和既定程序支付總承建商，並提醒總承建商妥善處理其分判合約，確保工人獲得報酬。

勞工處回覆TOPick查詢時指關注事件，並已即時與各有關方面聯絡，提供適切協助，又說受影響員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可以前往就近的勞資關係科分區辦事處尋求協助。

本網TOPick向承建商禮頓查詢，惟未有回覆。

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記者：余思嵐