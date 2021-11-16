【罕見案例】浸溫泉後下體灼熱刺痛有分泌物　求醫揭11歲沒性經驗女童從泉水感染淋病

▲ 11歲無性經驗女童浸溫泉後下體灼熱刺痛，揭患淋病。

一名無性經驗的女童，浸溫泉後竟染上淋病。奧地利一名11歲女童隨父母到義大利度假及到潘泰萊里亞「維納斯之鏡」湖畔浸火山溫泉水，結果2日後下體灼熱刺痛，求醫確診感染淋病。

案例刊於《Journal of Medical Case Reports》，一般而言淋病是經與患者性交傳染得來的疾病，但案中一名11歲女童，就在無性接觸下，罕見地經溫泉水感染淋病。

▲ 意大利潘泰萊里亞「維納斯之鏡」。

2020年8月，11歲女童與父母、7歲妹妹到意大利潘泰萊里亞「維納斯之鏡」浸了大約1小時溫泉，離開時沒有馬上沖身。結果2日後，女童出現外陰陰道灼痛及有分泌物。家人曾在藥局購買抗真菌藥霜，但病情無法完全緩解。2星期結束旅行後求醫，兒科醫生發現女童沒有敗血症跡象、脈搏、體溫、陰道檢查正常，但陰道拭子檢測結果淋病雙球菌呈陽性。至於家人則全部呈陰性。

由於淋病屬性交傳染疾病，但女童堅決表示沒有性經驗，故考慮到她在度假期間已出現病徵，及無性接觸、被性侵犯的證據，醫生判斷她是在泉水中受到感染。

報告指出，「維納斯之鏡」溫泉水較淺、渾濁、含藻類而呈現玻璃綠色，水流幾乎靜止。泉水溫度接近體溫，略帶酸性（pH 6.3-6.9）並含有礦物和有機顆粒，形成有利於淋病雙球菌生存的環境。

報告建議，應讓大眾了解，在人流密集的淺水溫泉中，有機會接觸到其他遊客的病原體，包括淋病雙球菌、大腸桿菌和假單胞菌等糞便污染物。故建議在溫泉附近提供淋浴和抗菌肥皂。在進入溫泉池前，應有一個標誌讓遊客注意個人衛生。

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責任編輯：羅嘉欣