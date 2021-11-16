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【商場活動】迪士尼Pixar《怪獸公司》聖誕裝置登陸太古城中心　推出大型裝置展化身禮物派送員

休閒消費 12:11 2021/11/16

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於「派禮物整裝室」可以找到毛毛正打扮聖誕造型，準備出發派禮物。(圖片來源：太古城中心)

今個聖誕，適逢迪士尼與彼思經典動畫《怪獸公司》上映20週年，太古城中心推出特別企劃，於11月19日至2022年1月2日期間推出「Merry GIFTmas @Cityplaza」聖誕主題活動，將商場二樓中庭及中橋打造成首個「怪獸公司」主題大型裝置，聖誕打卡一流。

「怪獸公司」有如放大版遊戲機，讓大家運用自己的手提電話安排禮物派送！(圖片來源：太古城中心)

登記成為「怪獸公司」一員

這主題大型裝置，還原多個動畫中出現的場景，大家更可加入「怪獸公司」，化身成禮物派送員。只要到活動網站，或怪獸公司入口旁禮物派送員登記站辦理員工證，並訂閱Cityplaza電子報，即可成為禮物派送員，於場內執行兩大派禮物挑戰！「怪獸公司」有如放大版遊戲機，讓大家以自己的手提電話控制屏幕上的遊戲版面，線上線下同時協助「怪獸公司」安排禮物派送！

派送員要在「禮物fun fun輸送帶」將貼有小朋友聖誕願望的門正確分門別類，方便毛毛同大眼仔出發派禮物。(圖片來源：太古城中心)

太古城中心聯同迪士尼與彼思聯手呈獻《怪獸公司》裝置展。(圖片來源：太古城中心)

《怪獸公司》大型裝置展將在太古城中心各個角落展出。(圖片來源：太古城中心)

野生捕獲《怪獸公司》經典角色

於「怪獸公司」工作怎少得有員工福利！於挑戰期間，大家可以在公司場景野生捕獲一眾《怪獸公司》經典角色並一同合照，留下「扮工」快樂回憶！於「派禮物整裝室」可以找到毛毛正打扮聖誕造型，準備出發派禮物；再到「禮物傳送門」按掣接通禮物傳送門，讓大眼仔順利出發派禮物；最後記得準備好你的聖誕禮物，因為阿Boo已經在「阿Boo快樂睡房」等你。

「禮物傳送門」按掣接通禮物傳送門，讓大眼仔順利出發派禮物。(圖片來源：太古城中心)

《Merry GIFTMAS @Cityplaza》活動詳情
日期： 11月19日至2022年1月2日
時間： 周一至五：12nn至9pm，周六、周日及公眾假期：11am至9pm
地點：太古城中心2/F中庭及中橋

記者︰馮柏偉
 

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