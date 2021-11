我們使用現在進行式(Present Continuous Tense)來談論現在發生的事情或正在說話的時候。

Dad : I am looking for Danny.

爸爸:我在找丹尼。

What is he doing now?

他正在做什麼?

Mum : He is sleeping

媽媽:他在臥室裡睡覺。

Don’t wake him up.

不要叫醒他。