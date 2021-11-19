【高空觀測】天文台京士柏成全球首個獲認證百年高空觀測站　未來冀加強高空觀測改善預報

▲ 香港天文台高空觀測站在全球100多個高空觀測站中脫穎而出，於今年6月獲世界氣象組織認證為全球首個百年高空觀測站。（湯致遠攝）

天有不測之風雲，市民日常生活總離不開天氣預報，香港天文台高空觀測站收集數據作天氣預報，今年6月在全球100多個高空觀測站中脫穎而出，獲世界氣象組織認證為全球首個百年高空觀測站。天文台表示觀測站未來會繼續研究高空觀測領域，期望研究結果能改善部分天氣預報準確度。

天文台高空觀測站歷史悠久，擁有百年完整數據庫，自1921年起進行高空氣象觀測，並於1951年啟用京士柏高空氣象站，每日2次運用高空探測氣球及無線電探空儀進行高空觀測，探測氣球最高可升至離地面30公里。天文台科學主任林學賢形容「比飛機飛行高度約3萬呎（約9.14公里）更高」。他解釋高空數據比地面數據更加重要，例如今日會否下雨、降雨量多少，全是高空發生的事，而所收集數據在電腦模型計算後，能為市民提供九天天氣預報等預測，甚至影響發出熱帶氣旋警告的時間。

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近年雖時有市民詬病天文台發出熱帶氣旋警告的時機，但林學賢亦強調，天文台在發出訊號時，不會只著眼一部分數據：

天文台會綜合全港所有氣象站、地面數據、氣球數據、雷達、衛星、香港附近布置的傳感器、氣象模擬等，再讓同事作決定。

林學賢續指，自去年起天文台嘗試以「低溫霜點濕度計」收集準確的高空水汽觀測數據。他稱觀測站未來會使用新傳感器，將所收集數據進行分析研究，期望將來研究結果能用於提升天氣預報準確度，如降雨、溫度預測方面。

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記者：黃穎津

