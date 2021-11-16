【最新朝劇】串流平台展開大戰　《魷魚遊戲》朴海秀新劇+宋慧喬回歸作本月上架

▲ 《現正分手中》

近日串流平台大戰，而7套大熱韓劇《Chimera》、《現正分手中》、《某一天》、《學校2021》、《御史與祚怡》、《Happiness》及《衣袖紅鑲邊》於11月在Now劇集Express上架。

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▲ 《Chimera》

《Chimera》

憑《魷魚遊戲》而全球爆紅的朴海秀今次會聯同曾出演《怪獸與葛林戴華德之罪》的秀賢及實力派演員李熙俊主演懸疑劇，再加上由創下收視紀錄的《擁抱太陽的月亮》導演執導，陣容令劇迷期待。

現正上架中的《Chimera》講述重案組刑警、犯罪心理分析師，和外科醫生，三人各因不同的目的追蹤時隔35年再次發生的連環爆炸殺人案犯案者。

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▲ 《現正分手中》

《現正分手中》

繼《太陽的後裔》、《男朋友》後，宋慧喬時隔兩年回歸小螢幕，出演《浪漫醫生金師傅2》導演執導劇集。宋慧喬與較自己少11歲的大勢男星張基龍上演「最萌身高差姊弟戀」，演繹高甜浪漫愛情。此外，金柱憲、崔嬉序等一線實力派演員聚首一堂，劇迷定必很興奮。

剛剛上架的《現正分手中》以韓國時尚界為背景，透過愛情與離別，描繪出的人生故事。

▲ 《某一天》

《某一天》

兩位重量級演員車勝元與金秀賢首度合作，傳聞劇集創下金秀賢最高價的韓劇演出，單集片酬衝破5億韓元（342萬港幣），刷新韓劇史上最高演出費紀錄。

將於11月28日上架的《某一天》翻拍自英國BBC在2008年播出的《司法正義》（Criminal Justice），美國與印度亦先後改編此劇本。故事講述金秀賢飾演的大學生，某天因為女性殺人案而成為嫌疑犯，車勝元飾演的三流律師成為金秀賢的辯護人，展開人性司法之辯的故事。

▲ 《學校2021》

《學校2021》

「學校系列」曾捧紅趙寅成、孔劉、李鍾碩、南柱赫等演員，加上《PRODUCE X 101》 冠軍金曜漢、怪物新人趙怡賢出演，劇集獲得熱烈討論。

將於11月27日上架的《學校2021》以職業高中為背景，講述在所有人都想考上大學的這條路上，有一群學生不把考上大學為目標，而是忠於尋找自己夢想的熱血青春故事。

▲ 《御史與祚怡》

《御史與祚怡》

玉澤演首次挑戰古裝喜劇，並與《意外發現的一天》金惠奫首次合作，兩人過往作品及演技實力廣受歡迎，令人期待兩人化學反應。

現已上架的《御史與祚怡》講述成為御史的美食家公子，遇見了為尋找幸福勇往直前的朝鮮時代奇女子（離婚女），兩人將展開一場搞笑搜查劇。

▲ 《Happiness》

《Happiness》

青龍獎影后韓孝周睽違5年回歸小螢幕、 《大力女都奉順》朴炯植退伍後首度回歸作品。劇集著重面對末日人性的刻劃還有階級對立等探討，也會有許多精彩動作戲還有打怪鏡頭。

現已上架的《Happiness》以末日為背景，講述以大城市高層公寓內出現新形感染病毒，而遭到封鎖為背景。被孤立的人們，因封鎖而產生分裂和恐懼，為生存展開激烈鬥爭和心理戰。

▲ 《衣袖紅鑲邊》

《衣袖紅鑲邊》

2PM俊昊退伍後的回歸新作，亦是他首次挑戰古裝劇，並搭擋大勢實力派演員李世榮共同主演。劇中男女主角顏值高、再加上淒美浪漫的氛圍，增加可看性。

現已上架的《衣袖紅鑲邊》改編自人氣同名小說，講述想要守護自己幸福生活的宮女，和一個重視國家更甚於愛情的王之間淒美悲切的宮廷羅曼史。

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