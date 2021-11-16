【可疑物品】兩法院今早收可疑信件　警方爆炸品處理課到場處理

▲ 西九龍裁判法院今早收可疑信件，在場人士疏散。（梁偉榮攝）

警方今早（16日）11時許接報，指西九龍裁判法院3樓懷疑有可疑信件，約30人一度須疏散。另外，沙田裁判法院於早上11時許同樣收到可疑信件。

警方爆炸品處理課人員到場處理，並有至少1架危害物質處理車、2架消防車及反恐特勤隊到場。現場有約20名警員協助維持秩序，及為疏散人士進行登記。據悉，3樓職員發現一封可疑信件，警方遂到場處理，在場人士約於中午12時10分疏散，期間未有聞到異味。

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至下午約一時，警方、消防及爆炸品處理課收隊，公眾人士及記者可以返回法庭。現場消息指，有關可疑物件是寄給區域法院暫委法官張潔宜，其辦公室位於西九龍法院大樓A座。暫委法官張潔宜於本月11日曾收過一封恐嚇信，警方當時將案件列為刑事恐嚇，交由深水埗警區重案組第二隊跟進。

另外，警方於早上約11時49分接報，指沙田裁判法院早上同樣收到可疑信件。

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記者：梁錦麟、曾秋文