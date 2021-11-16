【豪門聯婚】吳婉芳大仔迎娶霍英東孫女　雙雙英國讀書碩士畢業門當戶對

▲ 吳婉芳大仔胡智略低調迎娶霍英東孫女霍詠盈。

54歲「美魔女」吳婉芳（May）與胡兆熾家族後人、已故丈夫胡家驊育有3子女胡智略（Casper)、胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene），日前26歲大仔Casper迎娶年長1歲的霍英東孫女霍詠盈（Caroline），兩大豪門家族聯婚，但一對新人作風低調，事前沒有洩漏風聲。

吳婉芳當年嫁入豪門後退出娛樂圈，專心相夫教仔，多年來行事低調，子女都繼承了低調作風，結婚也沒有大肆宣揚。有報道指胡智略與霍詠盈於上周五（12日）在K11的瑰麗酒店舉行婚宴，由新郎的爆肌弟弟Lynus擔任伴郎。

▲ 吳婉芳（右二）外表凍齡，似大家姐多過似媽媽。（IG圖片）

當晚名人雲集，包括許晉亨及李嘉欣夫婦、曾志偉、陳百祥（阿叻）等，吳婉芳的契哥張學友都有出席，更即場獻唱《每天愛你多一些》及《愛是永恒》祝福一對新人。一對新人亦展現音樂才華，Casper在台上彈結他，Caroline則演奏小提琴。

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有網民在婚宴賓客的IG限時動態上，才發現兩人結婚，剛成為胡太的霍詠盈前日終於在IG親自報喜說︰

家人是Caspar和我人生中最重要的人。我們能結為夫婦，最想多謝的是我們的家人。謝謝您們無私的愛和支持，我們會並肩地走未來的路，把您們的愛和教導延續下去。感謝賓客朋友們的厚愛和慷慨，很榮幸有您們見證我們展開人生新的一頁。謝謝兄弟姐妹們，以前跟將來都陪伴我們成長。

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而Casper的弟弟Lynus都有在IG祝福一對新人永遠幸福快樂，並分享當晚照片，最吸晴是榮升奶奶的吳婉芳明艷照人，外表凍齡沒有老態，似大家姐多過似媽媽。

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胡智略與霍詠盈可謂郎才女貌、門當戶對，更同樣在英國讀書。Casper與年輕1歲的Lynus曾讀香港華仁書院，之後赴英國哈羅公學（Harrow School）寄宿，之後Casper升讀倫敦大學經濟系，以一級榮譽成績畢業，其後他再讀碩士，畢業後回港工作。

至於霍詠盈是霍英東二房的孫女，爸爸霍文遜是著名醫生。她同樣是高材一名，在英國皇家藝術學院建築系碩士畢業。

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胡智略也屬高富帥級別，太爺是香港富豪胡兆熾，做「喜蓮牌」電髮產品起家；爺爺胡寶星則是著名律師行胡關李羅創辦人之一，熱衷賽馬，家族名下的「喜蓮」系列愛駒曾贏過不少國際賽。而已故父親胡家驊也是著名馬主及富商，至2017年猝逝。

吳婉芳一家人居於8層獨立屋，位於跑馬地大坑道，由吳婉芳持有。豪宅一樓為花園及戶外泳池、頂層為空中花園、地面為停車場、其餘6層則為客廳及房間，總面積多達約2萬呎。

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責任編輯︰王明芳