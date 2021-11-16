【利物浦恐襲】英國的士爆炸案定性恐襲釀1死1傷　機智司機跳車反鎖炸彈客成英雄

▲ 英國的士爆炸案定性恐襲釀1死1傷，機智司機跳車反鎖炸彈客成英雄。

英國利物浦一家醫院外發生的士爆炸案，一名男乘客當場死亡，司機受傷。警方將案件定性為恐怖襲擊，並以反恐法拘捕3名男子。據報，該名的士司機察覺乘客可能帶有炸彈，跳車後將他反鎖在車上，避免釀成更重大的傷亡。

綜合外媒報道，默西賽德郡（Merseyside）警方於當地時間周日（14日）上午10時59分接報，指利物浦婦女醫院（Liverpool Women's Hospital）外有的士發生爆炸，從片段中可見，全架的士起火，冒出大量濃煙，車身被嚴重焚毀。

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警方證實一名男乘客當場死亡，的士司機受傷，被送院救治，他情況穩定，但被碎片割傷及燒傷，耳朵亦需要重新縫合。

當地傳媒引述受傷司機佩里（Dave Perry）的友人指，該名男乘客本來要求前往利物浦聖公會大教堂，當日約有2000人出席國殤紀念日活動，但由於封路，乘客突改變主意去市中心，經過婦女醫院時要求停下。佩里發現該乘客的衣服上有亮光，對他起疑心，隨即跳下車，並將其反鎖在車內，的士不久後發生爆炸。

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警方在爆炸發生後約兩小時，在利物浦內肯辛頓區進行調查，以《反恐法》拘捕3名分別29歲、26歲及21歲男子，其後再有1名20歲男子被捕。

不少網民讚揚佩里相當勇敢，形容他是利物浦的英雄，阻止了悲劇的發生。「他是個英雄，發現炸彈後，把那個人鎖在車上，但自己也被炸傷了」。亦有網民為佩里發起募捐，並祝福他早日康復。

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責任編輯：羅嘉欣