【性侵男童】孌童漢出獄後1年重犯　涉性侵15歲男童押候判刑

▲ 孌童漢今（16日）於高等法院承認與16歲以下男子肛交等共5罪。（資料圖片）

現年48歲患孌童癖男子曾因性侵男童被判監12年，出獄後約1年再犯案，在自助洗衣店與15歲男童搭訕，自稱富有及願意當其父親，帶同男童到住所後要求對方成為其妻子，並要求發生性關係，其間以手機拍下肛交及口交過程，男童其後告知母親揭發事件。孌童漢今（16日）於高等法院承認與16歲以下男子肛交等共5罪，法官先替被告索取精神科報告，押後至12月9日判刑。

被告李國偉（48歲），任職電工，承認1項與16歲以下男子肛交、猥䙝侵犯16歲以下男童、猥䙝侵犯、製造及發布兒童色情物品共5項罪名，事發於2019年9月9日。

控方指被告已離婚，育有1名兒子，過往曾有同類刑事紀錄，於2018年7月出獄，於2019年9月因本案被捕。根據醫療報告，被告患有孌童癖，出獄後仍須接受治療。

代表律師要求法官先索取被告精神報告後始判刑，以便就被告患孌童或心理不平衡作判刑考慮。法官押後判刑至12月9日，索取被告及事主精神科報告。

案情指，15歲的男童X於案發日凌晨時分光顧自助洗衣店，其間被告與X搭訕，聲稱可當其父親及支持其生活開支。X隨被告到其住所，被告於住所內隨即脫去衣服，要求X成為其妻子及發生性關係，並與X法式濕吻。

被告其後與X一同洗澡，X曾反抗但不果，X於不情願下應被告要求替他口交。被告其後與X進行肛交，又指X為其妻子，要求X與他裸睡，其間被告親吻及撫摸X，X嘗試離開3次均遭被告拉回床上。

X其後發現母親曾多次致電給他，至同日早上X稱要離開上學，被告要求X承諾會再到其住所，並著X交出個人資料，最終被告送X到巴士站，並給他30元，X於巴士上致電母親告知事件及後報警。

翌日被告於住所被捕，警誡下被告承認與一男童有性關係，並承認犯錯。警方於被告的4部手機及記憶卡內，發現拍下X的17張照片及9段片段。警誡下被告承認與X發生性關係過程中拍下照片及片段，部分曾傳送給1名自稱是中一男生的人士。

被告向警方表示案發日遇上X，並問他是否願意做其男友，X表示會考慮，又稱父親離家，希望被告當其父親。被告指X確認他沒有性病後願意發生性關係，又要求被告買電腦給他，被告回應沒有錢。被告指X從沒有反對進行性關係，並知悉他拍下過程。

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記者：林育慧