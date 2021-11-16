【飲食速報】Häagen-Dazs夥小丸子首推雪糕火鍋　限定派對冰袋+雪糕蛋糕歡度佳節【內附連結】

▲ Häagen-Dazs X 《櫻桃小丸子》系列3款限定派對冰袋套裝，造型可愛。(品牌提供)

Häagen-Dazs 今次聯乘新主角是大家都喜歡的櫻桃小丸子，推出一系列可愛產品，包括焦點人物櫻桃小丸子雪糕火鍋，以小丸子與兩位人氣角色野口同學及花輪同學的可愛樣子為設計，立體造型的火鍋爐趣緻又獨特，不單讓派對充滿童趣，亦是粉絲收藏必備。

售價： HK$569/套，每套《櫻桃小丸子》雪糕火鍋禮券另附送3張優惠券 (1張雙球雪糕買一送一券、1張$80雪糕蛋糕優惠券及1張補充裝折扣優惠券，總值超過$200)

推出日期：即日起接受預訂，Häagen-Dazs™ 雪糕火鍋12月1日起開始換領，《櫻桃小丸子》系列由12月7日起開始換領

早鳥優惠：12月13日或之前預訂， DBS 信用卡或Häagen-Dazs™銀卡會員可享9折優惠，金卡會員88折

銷售點：Häagen-Dazs專門店及網上商店

▲ 每套小丸子造型火鍋$569，立體造型的火鍋爐趣緻又獨特。(品牌提供)

3款限定派對冰袋套裝

3款不同造型設計，特別刻畫了小丸子跟朋友一起吃雪糕的畫面，讓大家與朋友分享Häagen-Dazs美味雪糕時，亦能重溫童年時簡單快樂的友誼片段。

粉紅色冰袋上的圖案以小丸子跟朋友一起吃雪糕為主，可見與朋友樂也融融的氛圍；而黃色冰袋選用了小丸子的招牌上學帽，呈現最原本及可愛的小丸子；紅色冰袋則以小丸子書包為設計藍本並混用在冰袋上，再加上一條適合斜孭的書包帶，令冰袋的用途更廣範更時尚。

每套雪糕派對體驗附有12件雪糕產品，包括2件指定口味脆皮雪糕批及10件指定口味迷你雪糕杯，另附送3張優惠券包括雪糕火鍋、雪糕蛋糕$50現金劵各1張及雪糕免費送貨優惠劵1張。

售價：HK$299

推出日期：即日起

鎖售點：7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市

*附有12件雪糕產品 – 2件指定口味脆皮雪糕批及8款指定口味迷你雪糕杯

*另附送$50雪糕火鍋現金券、$50雪糕蛋糕現金券及雪糕蛋糕免費送貨優惠券

▲ 「小丸子野外派對」雪糕蛋糕($699)。(品牌提供)

限定雪糕蛋糕

同步更推出Häagen-Dazs X 《櫻桃小丸子》雪糕蛋糕系列，共推出兩款不同造型，「櫻桃小丸子」雪糕蛋糕($589)上的小丸子穿上和服，配上身後的粉紅櫻花，感受著與眾不同的冬日節日氣氛。蛋糕更以小丸子大頭立體造型呈現，可愛樣子必定會俘虜一眾小丸子迷的心。

▲ 「櫻桃小丸子」雪糕蛋糕($589)，相當得意。(品牌提供)

而另一款「小丸子野外派對」雪糕蛋糕($699)，以小丸子與同學們一起camping為主題，露營愛好者絕對不可錯過。品牌更貼心把蛋糕預先分成8份，有齊4款不同人氣雪糕口味，方便於派對分享。如是小丸子粉絲的話，品牌特別於銅鑼灣的皇室堡專門店，把小丸子和她的好友們作限定主題裝飾佈置，絕對是朝聖打卡熱點。

推出日期：即日起

銷售點：Häagen-Dazs專門店及網上商店

顧客查詢熱線：2629 6116

記者：郭秀芳