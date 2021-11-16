【星空下的仁醫】鍾嘉欣演繹痛失愛兒之痛感人　當媽後演技更具層次成視后大熱

▲ 鍾嘉欣演繹喪兒爆喊戲被讚，更被指為視后大熱。

鍾嘉欣於婚後淡出幕前，直至去年回巢演出TVB台慶劇《星空下的仁醫》，劇中她飾演心胸肺外科醫生Eman，已為人母的她被讚演繹此角色更得心應手。

而在昨日（11月15日）播出的《星空下的仁醫》劇情講述Eman與染有第五病的個案接觸，感染病毒的她最終令腹中胎兒不保，鍾嘉欣演繹抱子嚎哭的戲份被讚具層次，不少網民被此幕戲感動，更大讚嘉欣演技進步大有機會爭視后。

鍾嘉欣越洋分享拍攝心得，坦言榮升人母後對演繹有幫助：「學套劇話齋，媽咪是有一種本能，就是更加connect到自己內心世界和情緒，即是痛可以更痛。」

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▲ 鍾嘉欣所演的Eman痛失愛兒。

搶救無效返魂乏術

昨晚播出的《星空下的仁醫》有兩幕「極洋蔥」的戲份，劇情講述鍾嘉欣所演的Eman與腹中胎兒Heman互動之際，突然肚痛大作即急call婦科醫生Janet（朱凱婷飾）。

之後Eman被送進手術室，但Heman離開母胎後已沒有呼吸，縱然焚爺（鄭嘉穎飾）盡力搶救，仍返魂乏術，最終焚爺也流下男兒淚兼心痛地說了一句：「對唔住，叔叔救唔到你」。

Eman手術後醒來見不到兒子，無助地望向眾人，最終焚爺告知其兒子已離世，得悉殘酷現實的Eman先是一臉悲慟，又帶點難以置信，之後看到兒子遺體時，才逐漸變得激動兼不斷自責說：「對唔住呀！媽媽害死你呀！」

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Eman憶子產生幻覺

焚爺不想痛失愛兒的Eman再感自責，訛稱是自己失誤害死Heman，Eman聽畢即時淚如泉湧，並激動反問焚爺：「你講乜嘢呀？你又話幫我睇住我個仔？你講乜嘢呀？」

另一幕戲是Eman難以接受愛兒已死，不時幻想跟愛兒互動，焚爺看在眼裡十分心痛。

之後，Eman承認自己有幻覺，並傷心地表示知道是時候放下兒子，她哭著說：「我知道BB已經走了，我知道我不應該再見他，但我真的很捨不得他，我不希望自己那麼清醒，他之前在我個肚裡面，我連跟他Say聲Sorry都沒機會。我很掛念他，很掛住BB呀！」

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嘉欣演技獲讚

嘉欣這兩場喊戲，已成功演繹了多種複雜情緒，難怪不少網民也看到心酸，當中網民留言道：「睇到心都實晒」，紛紛為BB留下落淚Emoji：「喊死人咩？」、「點解要寫咁慘嘅劇情」、「今集個催淚彈真係夠晒」、「今晚喊足一晚」、「我接受唔到呀」。

另有網民認為嘉欣是應屆視后不二之選：「內心戲強咗好多」、「喊戲有層次，表情有變化」、「視后級」、「演技睇到人心都噏」、「睇住佢喊，完全感受到一個媽媽冇咗BB嗰種痛」、「就算佢喺咖拿大都應該畀個獎佢」、「佢啲演技生活化自然咗」、「成套劇表現最有驚喜係嘉欣，諗唔到咁耐冇拍劇，演技仲好咗咁多」。

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演出由心而發

對於網民一致好評，嘉欣越洋表示感謝，並透露入行以來每個角色，都有盡力去設計及演繹：「初入行時演較年青的角色，喊的時候會簡單一黠；但章以芯資歷相對多，我自己又進入另一階段，當了媽咪，所以處理喊戲時會不同了，因為要顧及的東西多了，會自然地變得深層次。」

嘉欣又謂該兩場重要喊戲均是由心而發、順其自然：「我只是投入個角色，讓自己的身體語言和思維自然流露出來，再隨著劇本的帶領以及當日狀態，盡我全力去做好。」

▲ 她坦言當媽媽後，對其演戲有幫助。

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感謝觀眾欣賞

嘉欣又坦言，做了媽咪後對演喊戲有幫助：「正如劇中所說，媽媽有著一種本能，我的本能就是更加connect到自己的內心世界和情緒，即係痛可以更痛。」

入行多年，嘉欣曾多次角逐視后卻擦身而過，對於網民指她是屆視后不二之選，嘉欣直言很感動：「再次多謝大家支持，真的對我好大鼓舞，我差不多有五、六年沒有演過戲，大家依然記得和支持我，我非常感動。」

她表示對自己演出是有信心：「畢竟我演戲十幾年，未結婚之前都拍了40部劇，有著很多訓練和進步機會。『章以芯』這角色我是很期待去演，亦感恩這角色給予我很多學習機會，包括演戲或處事上，很多謝這個角色。」