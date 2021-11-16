【缺德遊客】錦田粉紅波斯菊花海遭破壞　一家大細亂闖花田打卡踩出大窿

▲ 元朗錦田粉紅波斯菊花海遭遊客破壞，踩出大窿。

秋天是賞花的季節，元朗就有一片美麗的粉紅色花海，吸引遊人前往打卡。不過，近日有網民於社交媒體分享，該花海被遊人破壞，有遊客直接行入花田打卡，踩出一個又一個大窿。

靚花被遊人踩禿

位於元朗錦田鄉村俱樂部的粉紅波斯菊花海成為打卡熱點，可是經過遊客連日拍照摧殘下已失色了不少。有網民周日（14日）於facebook群組「香港風景攝影會」發帖，直斥「自私的人類」，他指當日下午到上址拍照，卻發現遊客的缺德行為︰

大家開始整大個窿，每個人踩入少少，就越嚟越大。負責人鬧完行開唔使10秒再入過，鬧極都係咁。

樓主表示部分花已開始凋謝，「再踩多幾下唔使要」。他見到花田被踩到見黃泥，但有人卻稱「係場主特登留俾人嘅打卡位」，他回應只是被人踩到沒有花而已。他在現場逗留了半小時，目擊不停有人進入花田，並笑言「有人入粟米田，負責人話每支$40，啲人即刻出返嚟」。

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網民︰周圍都係窿

帖文引起網民熱議，留言「自私鬼破壞」、「周圍都係窿」、「搞搞吓以後唔免費開放」、「可能唔再種，見自己心血日日被人踩」、「一定要企出嚟指責踩花班人」、「好好一個美麗景點就搞成咁」、「影相就影相，何必毀壞呢」。

此外，不少網民分享他們近日到花田的所見所聞。有網民同日近黃昏見到「好多自私精帶埋小朋友入花叢」，他即場指責對方，連負責種花的婆婆都出來趕走他們，令全場人士拍掌叫好。點擊圖片睇更多網民分享︰

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責任編輯：王明芳