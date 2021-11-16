【九巴水站】90個巴士總站將設加水站　至少70個選址待食環審批

▲ 九巴陸續在全港90個巴士總站增設「加水站」，宣揚「自備水樽」的環保訊息。（九巴提供）

為鼓勵市民自備水樽，九巴計劃在全港90個巴士總站增設「加水站」，方便市民以斟水代替購買樽裝水。九巴期望，「加水站」可幫助減少廢塑膠對環境及生態的影響，為環保出一分力。

環保署《2019年香港固體廢物監察報告》顯示，廢塑膠是香港第3大都市固體廢物，市民每日棄置量達2,320公噸，佔都市固體廢物的2成，相等於155部雙層巴士。

▲ 「加水站」有特別的衞生安全設計，設有活動門阻隔塵埃，出水口採用隱藏式設計，減低直接接觸水樽口的機會。 （九巴提供）

為宣揚自備水樽的環保訊息，九巴計劃在全港90個巴士總站增設「加水站」，每個「加水站」均備有冷水、熱水、常溫水提供，方便市民購買潔淨飲用水。「加水站」有特別的衞生安全設計，設有活動門阻隔塵埃，出水口採用隱藏式設計，減低直接接觸水樽口的機會。目前已有20個巴士總站設置「加水站」，其餘70個地點正等待食環署檢查及審批。

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記者：黃穎津