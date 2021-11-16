  • 26°C
香港時間 : 20211116日 (週二) 14:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【九巴水站】90個巴士總站將設加水站　至少70個選址待食環審批

社會 13:15 2021/11/16

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

九巴陸續在全港90個巴士總站增設「加水站」，宣揚「自備水樽」的環保訊息。（九巴提供）

為鼓勵市民自備水樽，九巴計劃在全港90個巴士總站增設「加水站」，方便市民以斟水代替購買樽裝水。九巴期望，「加水站」可幫助減少廢塑膠對環境及生態的影響，為環保出一分力。

環保署《2019年香港固體廢物監察報告》顯示，廢塑膠是香港第3大都市固體廢物，市民每日棄置量達2,320公噸，佔都市固體廢物的2成，相等於155部雙層巴士。

「加水站」有特別的衞生安全設計，設有活動門阻隔塵埃，出水口採用隱藏式設計，減低直接接觸水樽口的機會。 （九巴提供）

為宣揚自備水樽的環保訊息，九巴計劃在全港90個巴士總站增設「加水站」，每個「加水站」均備有冷水、熱水、常溫水提供，方便市民購買潔淨飲用水。「加水站」有特別的衞生安全設計，設有活動門阻隔塵埃，出水口採用隱藏式設計，減低直接接觸水樽口的機會。目前已有20個巴士總站設置「加水站」，其餘70個地點正等待食環署檢查及審批。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【正能量】退休精神科護士為抗疫出力　紓緩市民打針緊張情緒
今日 00:00
【正能量】退休精神科護士為抗疫出力　紓緩市民打針緊張情緒
【國安教育】中小幼可額外申15至30萬加強國安教育　教分辨資訊真偽取材須客觀持平
22:15 2021/11/15
【國安教育】中小幼可額外申15至30萬加強國安教育　教分辨資訊真偽取材須客觀持平
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙來港獲豁免隔離檢疫　特首：行程受規範且風險可控
今日 10:15
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙來港獲豁免隔離檢疫　特首：行程受規範且風險可控
【新冠疫苗】劉宇隆建議3至17歲人士可分階段打科興　引內地接種數據證未見安全風險
今日 11:56
【新冠疫苗】劉宇隆建議3至17歲人士可分階段打科興　引內地接種數據證未見安全風險
【三跑工程】一批建築工人機管局外靜坐抗議　向承建商追討薪金
今日 12:37
【三跑工程】一批建築工人機管局外靜坐抗議　向承建商追討薪金

你可能感興趣

【正能量】退休精神科護士為抗疫出力　紓緩市民打針緊張情緒
今日 00:00
【正能量】退休精神科護士為抗疫出力　紓緩市民打針緊張情緒
【國安教育】中小幼可額外申15至30萬加強國安教育　教分辨資訊真偽取材須客觀持平
22:15 2021/11/15
【國安教育】中小幼可額外申15至30萬加強國安教育　教分辨資訊真偽取材須客觀持平
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙來港獲豁免隔離檢疫　特首：行程受規範且風險可控
今日 10:15
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙來港獲豁免隔離檢疫　特首：行程受規範且風險可控
環境衞生 環保署 九巴 巴士 香港

最高瀏覽

【一生最愛】無悔嫁癌末男友做3個月短命夫妻　情深妻守寡20年全因亡夫一封信
14:05 2021/11/15
【一生最愛】無悔嫁癌末男友做3個月短命夫妻　情深妻守寡20年全因亡夫一封信
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
11:47 2021/11/09
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
【孝順父母】太太以疫情為由禁止探望年邁父母 獨生子整整一年沒有見過雙親
12:34 2021/11/15
【孝順父母】太太以疫情為由禁止探望年邁父母 獨生子整整一年沒有見過雙親