【永久傷痛】目擊母與弟發生關係後被弟強姦　韓11名受害者揭遭親人性侵促請修例

▲ 韓國11名受害者揭遭親人性侵，希望政府可修例，避免性侵者逍遙法外。

性侵受害者留下永久的傷痛。在韓國，有被親人性侵者一直啞忍，及後勇於舉報卻被法例阻撓，11名受害人親述被親人性侵的慘痛經歷結集成書，部分人近日更接受韓國電視台訪問，再次公開自己的經歷，目的是希望政府可修改法例，修改10年追訴期時限，避免更多性侵者逍遙法外。

韓國MBIGNews時事新聞節目《엠빅뉴스》於本月4日，播出對《我想死但我想活》一書眾作者的採訪，有關著作是由11名曾被親人性侵者共同創作，內容真人真事，而節目訪問了部分作者，令人難以置信的性侵犯案件被曝光，令很多人大感震驚。

目擊母與弟發生關係後被弟強姦

在1968年出世的受害人「希望」，現年50多歲已為人母，育有2孩，她回想在大學三年級那年，在家中目擊媽媽與當時是中學生的弟弟亂倫發生性關係。當天她考完試，提早了回家，看到媽媽跟一名裸體男子發生性行為，該名男子並非爸爸，竟然是中三的弟弟。

事後當天深夜時分，本來睡著的她被聲音吵醒，發現弟弟站在她面前。弟弟看著家姐沉默了一會兒，突然脫去衫褲強姦她，完事後弟弟拾回衣服跑走。「希望」回過神來離開房時，看見媽媽在房門前搭著她的肩膀說︰「你白天看到的事，絕對不可以和爸爸說。」

▲ 《我想死但我想活》由11名曾被親人性侵者共同創作。（影片截圖）

母游說兒子強姦女兒

媽媽為了不想女兒張揚醜事，防範她將目擊到母子亂倫事告知爸爸，而叫兒子強姦她，「只有這樣做，你姐姐才會閉嘴」，姊弟變成了「共犯」。

而「希望」之後當想起與親人性侵的回憶後，患有分離性健忘症，在韓國性暴力諮詢中心接受了1年的諮詢，並參加了小型談話會。20年後，「希望」結婚並育有2個孩子，不知不覺中，她成為一個害怕孩子的人，留下永不磨滅的傷痛。

身歷性侵的傷痛，主修心理學的「希望」成為輔導員，希望更多的倖存者能夠安全、自由地講述傷害經歷，舉報涉事人。

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受害人啞忍

另外，節目中亦有其他受害者現身講述經歷，「敏智」在7歲時被表哥多次性侵摸下體，之後每當夜晚下體會無故痕癢，家人卻冷淡對待，現時長大成人的她不敢發生性行為，當回憶起那天的事會全身疼痛和痕癢。

此外，「明雅」6歲時因媽媽離世，她要依靠爸爸，在8歲的那一整年被爸爸多次性侵，一直為了生存而啞忍。

促請政府修例

受害人勇於受訪，是為了促請韓國政府修改法例，將10年期限的追訴期取消，不用限在案件計起10年內提出起訴。可知道不少受害人小時候不敢舉報親人，當他們長大後舉報時，往往受10年期限規定影響，無法討回公道。

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責任編輯：王明芳