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【男神廚房】方力申回應與馮盈盈緋聞　周嘉洛感觸哽咽：珍惜眼前人

娛樂 13:32 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

《男神廚房》

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的TVB綜藝節目《男神廚房》，今明（11月16及17日）兩晚播出的第8及第9集內，「男神召集人」何廣沛請來的方力申、李俊樂、周嘉洛及關禮傑將繼續大鬥廚藝，兼且鬥埋感性，務求從美女試食團成員包括林夏薇、馮盈盈及美女廚師Hilda等手上取得高分數。

這集「情感」及「爆笑」擔當集中在小方及嘉洛身上，前者煎帶子時如臨大敵，又完全聽不進任何勸喻及指示，全程進入無人境界。

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小方與盈盈的緋聞在節目被重提。

小方承認不浪漫

在「約會限定」部分，小方再遭強攻被要求回應與盈盈緋聞，小方回應相當出位，精彩節錄包括：「唔係我媽唔接受佢，係我隻狗之嘛！」

盈盈即搞笑追問：「喺我同狗之間你會點揀？」在真情剖白環節，小方自認是不浪漫男友，並透露是受性格大男人的爸爸影響；談到媽媽如何以家常菜表達親情時，薇薇更受感染落下感動淚水。

嘉洛感慨哽咽

嘉洛廚藝則絕對「顛倒眾生」，不但被指製成品「睇見都唔開胃」兼有嚴重腥味，他炮製「炸蛋」期間，更令美女試食團聞蛋色變、人人自危。

不過在真情剖白環節，嘉洛成功以「孝順」及「感性」挽回失地。

以燒賣帶出母子情的嘉洛，透露雖感受母親對他的愛，嘉洛更紅了眼眶哽咽謂：「我成日驚自己後悔有朝一日冇機會對佢好，所以要珍惜眼前人。」

關禮傑自認嚴父

至於李俊樂及關禮傑廚藝則繼續技高一籌，俊樂因不擅辭令，與被Do姐指「把口浪過油」的小方及嘉洛比較相對失色，但勝在夠真誠，在「約會限定」被要求與關楓馨飾演情侶的他，分別以文字及口琴傳情。

關禮傑除煮素食有一手，原來連甜品亦難不到他，他親自調漿炮製糖不甩，美女試食團未食已大感驚艷。他直指自己是嚴父，笑言以前女兒帶男友回家均「會有唔開心」，又謂對於女兒入行感擔心，但不忘開通謂：「最緊要佢自己喜歡。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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