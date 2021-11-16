【我要去旅行】荷美郵輪新船鹿特丹號下水　以多元音樂品味導航

▲ 荷美郵輪旗下的新船鹿特丹號下水，其風格以典雅瑰麗著稱。

近月Cruisecation熱賣，教人勾起乘風搭郵輪的暢快日子。在疫情下，不少郵輪公司其實仍有新船啟航，說的是荷美郵輪（Holland America Line）已在10月份下水的鹿特丹號（Rotterdam）。定位於精緻典雅的路線，帶來傳統的郵輪體驗，待疫情後正可慢慢探索。

▲ 荷美郵輪(Holland America Line)在10月份啟航的鹿特丹號(Rotterdam)，噸位為99,800，也是她旗下Pinnacle Class 的新船。(相片來源︰荷美郵輪)

今天的郵輪界習慣以「巨無霸」稱王，以玩意刺激新穎為賣點，適合家庭客作合家歡之旅。但搭過傳統的如皇后郵輪（Cunard Line）、荷美郵輪等中型船，你會明白她們的魅力所在，其典麗高雅的氣質，始終是不少歐洲遊客的至愛。

荷美郵輪最初於1873年在荷蘭鹿特丹成立，主要運營荷籣與美國之間的航?，包括客運、貨運和遊輪專?，期間她也在荷蘭人移民北美的歷史過程中扮演了重要角色，1989年之後，她成為嘉年華公司的子公司之一。

從古典音樂到搖滾樂

若你在疫情前是郵輪常客，都知一所具規模的郵輪公司的船隻會分為不同級別。荷美郵輪就分為Rotterdam Class、Vista Class、Signature Class和Pinnacle Class 4種，都是在6萬至10萬噸之間的中型船，剛在10月份下水的鹿特丹號就是Pinnacle Class旗下的第三艘船，噸位為99,800，可載客量為2,668人，其船之命名，正是船公司於19世紀在鹿特丹成立作出的敬意。

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精品郵輪一直都是把服務質素和郵輪體驗作為首要考量，不會有太多「花臣」的設施和元素，是絕對符合歐洲人慢活而追求品味的個性。

有別於其他郵輪，荷美郵輪以多元化的音樂演出為主打，帶著一份傳統而高格調的氣韻。以鹿特丹號為例，她的音樂廳眾多：Lincoln Centre Stage是古典音樂表演，主要演奏大提琴、小提琴、鋼琴等合奏；B.B. King's Blues Club則大玩爵士樂，力求將型格藍調帶到海上；Billboard Onboard就是鋼琴手對唱項目，從披頭四到流行金曲都有，另外也有間Rolling Stone Rock Room，當然主力搖滾音樂，如此切合不同音樂口味的觀眾，不愧如宣傳所言「Ship Made For Live Music」。

13間餐廳Cafe 味蕾大滿足

當然上到船，享用美饌是重要元素。鹿特丹號共有13間餐廳及Cafe，包括主餐廳Dining Room、扒房Pinnacle Grill、主打法式佳餚和海鮮的Rudi's Sel de Mer、意大利餐廳Canaletto、亞洲fusion料理餐廳Tamarind，以至New York Pizza等輕食。值得一提的是，供應早午晚自助餐的Lido Market，其實早於疫情前已由員工放好一碟碟，衛生方便。

▲ 郵輪上的Dining Room，情調氣氛也較典雅。(相片來源︰荷美郵輪)

▲ 意大利餐廳Canaletto，鮮蝦寬條麵賣相十足。(相片來源︰荷美郵輪)

▲ 鹿特丹號的Neptune Suite，面積由465呎起，寬敞舒適。(相片來源︰荷美郵輪)

荷美郵輪首航14天的行程正從阿姆斯特丹出發，啟程至美國佛羅里達洲的勞德代爾堡，以貫徹荷美的「成立初心」。於明年6月26日至7月10日也有一個「14日挪威午夜太陽之旅」：從阿姆斯特丹出發，再北上深度探索挪威，體驗令人驚嘆的松恩峽灣（Sognefjord）、特隆赫姆峽灣（Trondheimsfjord）和蓋朗厄爾峽灣（Geirangerfjord）的景致，沿途也停留在北歐城鎮和風景秀麗的村莊，並以阿姆斯特丹作結，價格由2,799美元起。

▲ 鹿特丹號於明年6月有個「14日挪威午夜太陽之旅」，中間會逗留挪威的第二大小城卑爾根（Bergen），享受峽灣風情。（攝影︰馮柏偉）

另外，鹿特丹號同樣於明年8月28日至9月11日，14日內遊覽挪威、冰島及蘇格蘭，在從阿姆斯特丹出發，往挪威的Bergen和Molde，再北上至冰島的的雷克雅未克，西部峽灣區Isafjordur等，之後南下英國之Shetland Islands、蘇格蘭的高地區Inverness等，亦以阿姆斯特丹作結，價格由2,899美元起。查詢：荷美郵輪或 Sightseers 2850 6168。

記者︰馮柏偉