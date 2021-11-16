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【我要去旅行】荷美郵輪新船鹿特丹號下水　以多元音樂品味導航

休閒消費 13:48 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

荷美郵輪旗下的新船鹿特丹號下水，其風格以典雅瑰麗著稱。

近月Cruisecation熱賣，教人勾起乘風搭郵輪的暢快日子。在疫情下，不少郵輪公司其實仍有新船啟航，說的是荷美郵輪（Holland America Line）已在10月份下水的鹿特丹號（Rotterdam）。定位於精緻典雅的路線，帶來傳統的郵輪體驗，待疫情後正可慢慢探索。

荷美郵輪(Holland America Line)在10月份啟航的鹿特丹號(Rotterdam)，噸位為99,800，也是她旗下Pinnacle Class 的新船。(相片來源︰荷美郵輪)

今天的郵輪界習慣以「巨無霸」稱王，以玩意刺激新穎為賣點，適合家庭客作合家歡之旅。但搭過傳統的如皇后郵輪（Cunard Line）、荷美郵輪等中型船，你會明白她們的魅力所在，其典麗高雅的氣質，始終是不少歐洲遊客的至愛。

荷美郵輪最初於1873年在荷蘭鹿特丹成立，主要運營荷籣與美國之間的航?，包括客運、貨運和遊輪專?，期間她也在荷蘭人移民北美的歷史過程中扮演了重要角色，1989年之後，她成為嘉年華公司的子公司之一。

從古典音樂到搖滾樂

若你在疫情前是郵輪常客，都知一所具規模的郵輪公司的船隻會分為不同級別。荷美郵輪就分為Rotterdam Class、Vista Class、Signature Class和Pinnacle Class 4種，都是在6萬至10萬噸之間的中型船，剛在10月份下水的鹿特丹號就是Pinnacle Class旗下的第三艘船，噸位為99,800，可載客量為2,668人，其船之命名，正是船公司於19世紀在鹿特丹成立作出的敬意。

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精品郵輪一直都是把服務質素和郵輪體驗作為首要考量，不會有太多「花臣」的設施和元素，是絕對符合歐洲人慢活而追求品味的個性。

有別於其他郵輪，荷美郵輪以多元化的音樂演出為主打，帶著一份傳統而高格調的氣韻。以鹿特丹號為例，她的音樂廳眾多：Lincoln Centre Stage是古典音樂表演，主要演奏大提琴、小提琴、鋼琴等合奏；B.B. King's Blues Club則大玩爵士樂，力求將型格藍調帶到海上；Billboard Onboard就是鋼琴手對唱項目，從披頭四到流行金曲都有，另外也有間Rolling Stone Rock Room，當然主力搖滾音樂，如此切合不同音樂口味的觀眾，不愧如宣傳所言「Ship Made For Live Music」。

13間餐廳Cafe 味蕾大滿足

當然上到船，享用美饌是重要元素。鹿特丹號共有13間餐廳及Cafe，包括主餐廳Dining Room、扒房Pinnacle Grill、主打法式佳餚和海鮮的Rudi's Sel de Mer、意大利餐廳Canaletto、亞洲fusion料理餐廳Tamarind，以至New York Pizza等輕食。值得一提的是，供應早午晚自助餐的Lido Market，其實早於疫情前已由員工放好一碟碟，衛生方便。

郵輪上的Dining Room，情調氣氛也較典雅。(相片來源︰荷美郵輪)

意大利餐廳Canaletto，鮮蝦寬條麵賣相十足。(相片來源︰荷美郵輪)

鹿特丹號的Neptune Suite，面積由465呎起，寬敞舒適。(相片來源︰荷美郵輪)

荷美郵輪首航14天的行程正從阿姆斯特丹出發，啟程至美國佛羅里達洲的勞德代爾堡，以貫徹荷美的「成立初心」。於明年6月26日至7月10日也有一個「14日挪威午夜太陽之旅」：從阿姆斯特丹出發，再北上深度探索挪威，體驗令人驚嘆的松恩峽灣（Sognefjord）、特隆赫姆峽灣（Trondheimsfjord）和蓋朗厄爾峽灣（Geirangerfjord）的景致，沿途也停留在北歐城鎮和風景秀麗的村莊，並以阿姆斯特丹作結，價格由2,799美元起。

鹿特丹號於明年6月有個「14日挪威午夜太陽之旅」，中間會逗留挪威的第二大小城卑爾根（Bergen），享受峽灣風情。（攝影︰馮柏偉）

另外，鹿特丹號同樣於明年8月28日至9月11日，14日內遊覽挪威、冰島及蘇格蘭，在從阿姆斯特丹出發，往挪威的Bergen和Molde，再北上至冰島的的雷克雅未克，西部峽灣區Isafjordur等，之後南下英國之Shetland Islands、蘇格蘭的高地區Inverness等，亦以阿姆斯特丹作結，價格由2,899美元起。查詢：荷美郵輪Sightseers 2850 6168。

記者︰馮柏偉

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