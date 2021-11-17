【假冒女團】Anson Lo以溝通化解矛盾 　Alina+Heidi讚教主盧瀚霆好身手

▲ 盧瀚霆（Anson Lo）、李靜儀（Heidi）、李炘頤（Alina）合作電影《假冒女團》。

盧瀚霆（Anson Lo）、李靜儀（Heidi）、李炘頤（Alina）一同主演喜劇電影《假冒女團》，教主Anson Lo在今次電影處男作內反串入女團，與Heidi及Alina做隊友，對於現實中同樣經歷過團體形式演出的三人，在演出時又會否覺得駕輕就熟呢？

三人接受TOPick訪問，為大家分享期間限定的「女團點滴」。

教主初嘗打戲

別以為眾人在片中化身「女團」成員都只不過是載歌載舞，原來他們於事前也要為電影進行武術訓練，下了不少苦功，是一隊十分「打得」的女團！

剛好Alina是舞蹈員出身，曾在《全民造星 III》中大騷高難度舞蹈動作，Heidi與Anson Lo也是各自的組合中的舞蹈擔當，相信三人的身體協調度也有助參與武術、打鬥場面。

是次電影中的打鬥場面落於Anson Lo身上，曾在社交平台上分享自己進行打鬥練習片段的教主憶述：「首次參與武術訓練，對我而言是個重大挑戰。記得需要做出蜈蚣彈﹐ 沒想過自己真的可做到。我花了三堂時間學習，在第三堂的最後一小時也終於做到動作！」

▲ Anson Lo曾公開打鬥練習片段。（Instagram截圖）

教主身手好

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，Anson說：「我從練習至正式拍攝，也做了同一套動作超過一百次，也因為做蜈蚣彈時會令腰部很痛，『用腰力Chok上去』。」Heidi大讚Anson十分厲害，她說：「他以一字馬踢腳，十分厲害，也需要跳到很高，我看電影預告片時也覺得他很有型。」

可惜Alina、Heidi未有機會於電影中展現她們的「真功夫」，Alina說：「其實我們是一起練習、學習武術，學過不同的拳，最後在銀幕上出現的部份未如練習般那麼多。」

Heidi補充：「我們準備了數個招式放於袋中，就未有機會用於《假冒女團》當中，希望電影會開拍第二集吧！」

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如何面對衝突

小至幾個人聚會，大至以組合形式在舞台上演出，或多或少總會有想法各異的情況出現，當面對矛盾、衝突時，三人有何妙計應對呢？

Heidi認為溝通是解決衝突的良方：「溝通真的是最重要，說出大家心中所想，對方才會明白，大家一起去摩合、解決，這是一個組合當中最重要。」

Anson大表認同，指MIRROR成軍三年來也進行了無數次會議：「大家把覺得視為衝突的都攤出來，各人逐一分享對事情的看法，而溝通是相當重要的，即使溝通過後未必意見一致，但至少大家也知道各自想法，互相坦白，日後相處時也會更舒服。」

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現時以個人身份行坎江湖的Alina，就代入自己在電影中的角色元螢說：「我加入詐騙集團的目的只就是為拯救我的堂妹（陳紫萱飾），所以我是個旁觀者的身份。我經常也在身邊看他們的吵架場面，有時他們會不捨得鬧對方， 覺得他們都在忍笑。」不過Alina慶幸一眾演員也未有拍攝時未有遇到很大的衝突。

此時，Heidi就分享她與Anson在電影中吵架的情況：「我是『嗌到喊』，他也錫住我，不敢鬧得很入肉。」Alina說：「或者因為Friend了，不敢去得太盡。」Heidi指自己當時正在哭，就看到Anson當下退縮的反應。

Anson解釋：「我覺得是一個自然反應，看到一位女生哭時，在情也不想再爭吵下去。當刻的真實反應是『我係唔係講錯咗啲嘢』或是我說得太過過份，所以最後都與監製、導演提出就算多麼憤怒，當刻看到白百合（Heidi飾）在哭，飾演雷紫荊的我也不忍心再爭吵下去，因為也意識到自己可能說得過火了。」

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齊聲感謝監製

眾人合作愉快，背後也與該片監製黃永峯（Charlie）有莫大關係，也相信他是對一眾年青演員投下萬二分的信任！

Heidi、Anson興奮地為Charlie冠上稱號，Heidi笑言Charlie是「萬歲之鬼」：「Charlie真的很疼愛我們，因為我們未曾試過在劇組中是如此幸福，是經常也會有很多食物，加上他又經常『萬歲』，又會在炎熱拍攝天準備很多消暑物品，整個劇組也很有愛， 我們也拍得很開心！」

Anson則稱Charlie是「關愛之鬼」，皆因他關心演員們的狀態：「他很關心我們的心理狀態，也細心地留意我們的一舉一動，譬如我們會很緊張或者不滿意某些場口的表現，他就會說『知你今日又俾好大壓力自己』，留下很多鼓勵說話，是很窩心。」

▲ 導演、監製與《假冒女團》演員

相信一眾觀眾也會特別感謝Charlie，Anson透露：「Charlie看著我在練習，他說 ：『明明你都打得幾好，我覺得你值得加多幾場，你最尾要似打大佬。』」

教主Anson自覺表現不算太好，也向Charlie問了句：「你真係確定要加？」最終Charlie認可Anson參與打鬥場面的能力，堅持為他加了一場戲，也算是為觀眾「謀福利」了！

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假如不當組合成員......

演員在戲劇世界中就是可以投入不同的角色身份，有新嘗試與體會，如果Anson、Heidi、Alina是組合中的工作人員，他們會想擔任哪一個崗位呢？

三人想法多多，Alina先表示自己想任職Styling工作：「我自己對Fashion有興趣，譬如我在《全民造星III》時，可能有些同伴不太懂得配搭衣服，或者不知道可在那裡找服裝，我也會自動請纓。如果可以令到人變美的話，是一件開心事。」

Heidi就希望成為團隊中的的咖啡師，也樂於為組合準備黑咖啡消水腫，在旁的Anson笑言：「呢個團體很奢侈，有一位咖啡師。」

Anson則希望擔任組合的助手，他解釋：「我很想嘗試為人編排行程，因為我小時候也有想過自己擔任助手、秘書職位會是怎樣，我很喜歡替別人管理、安排事情，我覺得自己算是一位有規劃的人。」

服裝: Fendi（盧瀚霆）、@stellamccartney @balenciaga（李炘頤）

造型: PIPA Creative（盧瀚霆）

化妝: Rainbow Chung @ Annie G. Chan makeup centre（盧瀚霆）、Kayte Fung（李靜儀）、@Cyruslee1018（李炘頤）

髮型: Denny Ku @ CHIC private i（盧瀚霆）、Calvin Tsoi@HAiR（李靜儀）、@Terrence_chann（李炘頤）

記者：陳淑霖