【幼兒健康】調查指幼兒現營養失衡等健康問題　專家籲加強家長健康教育

▲ 香港賽馬會今（16日）發表《基層幼兒健康調查報告》，發現基層兒童有營養攝取失衡、缺乏運動及超重等問題。（陳靜儀攝）

香港賽馬會今（16日）發表《基層幼兒健康調查報告》，發現基層兒童有營養攝取失衡、缺乏運動及超重等問題，專家冀盡快恢復全日授課，同時建議加強家長健康教育。

賽馬會童亮計畫於過去3年對天水圍及深水埗超過1,600位3至6歲幼兒進行調查及評估，發現基層幼兒有營養攝取失衡問題，約7成半幼兒每天的鹽份攝取量過多，近6成半的幼兒每天的鈣質攝取量不足，亦有超過9成幼兒每天的奶類製品或替代品攝取量不足。調查團隊認為，數據反映基層家長可能對幼兒營養認識不足，加上疫情期間減少外出或因經濟問題而缺乏新鮮食材，導致經常進食快餐及罐頭食品。

研究也顯示，超過8成的幼兒在平日及周末的睡眠時間皆少於建議的10至13小時；參與調查的幼兒平均每天亦只進行少於20分鐘的中高強度體能活動，未達世衛建議的每天累計至少60分鐘。調查團隊估計幼兒運動量嚴重不足與活動環境、居住空間有限有關。

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研究亦顯示，幼兒有超重或有超重風險的風險較疫情前增1成；亦有近4成幼兒需要接受進一步的眼科檢查；一成幼兒需要配戴眼鏡。

「賽馬會童亮計劃」總監暨香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，結果顯示香港小朋友健康嚴重惡化，感震驚和擔憂。他又指，疫情已快兩年，學生只斷續上學幾個月，擔心會影響小朋友的腦部發展和學習進度，亦認為太長的社交隔離對小朋友的情緒和社交發展都非常不理想，期望學校可以盡快恢復全日授課，並鼓勵家長和老師今早接種疫苗，以保護小朋友。

調查團隊提醒，幼兒肥胖跟營養失衡、睡眠時間及運動量不足息息相關，日後患冠心病、血壓高等嚴重疾病風險或增3倍，亦會影響幼兒的腦部發展，建議加強家長健康教育，為幼兒建立健康的生活習慣，以及為家長提供營養餐單、支援基層幼兒獲取新鮮和有營養的食物等。



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記者：黃小冰