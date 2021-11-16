【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳案續審　遭劏腹男被問能否原諒被告

▲ 男事主溫浩倫今續作供。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳，涉案50歲無業漢早前否認有意圖而傷人等4項控罪，案件今（16日）於高等法院續審。辯方今盤問遭被告以刀劏開腹部的男事主前，代表被告向男事主致歉，並問男事主能否原諒被告，惟有關問題不獲法官批准。

於事件中遭被告陳真以刀劏開腹部的男事主溫浩倫今繼續出庭作供。辯方盤問溫時，首先代表被告向溫致以深切歉意，亦明白被告傷害了好幾個人，包括溫，辯方並問「你今天能否原諒被告？」惟法官即時打斷提問，並指問題與審訊無關。

辯方繼續盤問溫時指出，溫聽到被告高呼「光復台灣」時，其實同行的兩名事主，即溫的妻子梁碧琪及妻子的堂姐梁瑩瑩，亦對被告的說話有負面反應，溫表示沒有留意，但記得有人說過「大陸仔」之類的說話，溫又承認遇襲前曾與被告有爭拗，但只是短時間內的一、兩句，溫亦忘了對話內容。

辯方續指，溫與妻子曾經上前拉住被告，溫更曾拳打被告背部，溫表示沒有這個記憶。辯方又指被告一度離開，惟溫與妻子再衝向被告，期間更撞開了1名路人，溫表示沒有記憶。

辯方又問及溫被刺傷腹部後，為何僅走到一旁，而非求救或逃跑？溫回應指因為當時只得他1名男士，因此不能就此離開。辯方又問及溫受傷後再見到被告和妻子時，被告並非在溫妻的背後，而是在溫妻前面，而且遭溫妻拉住，溫否認說法。

控方其後於庭上讀出有關溫的傷勢的醫療報告，其中東區尤德夫人那打素醫院急症室醫生於報告中指，溫於案發當晚被送院時，情緒混亂，格拉斯哥昏迷指數達14度，說話不清，後來生命跡象更急速惡化，進入昏迷狀態。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

案件下午續審。

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記者：楊詠渝