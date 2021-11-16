【暖男爸爸】余文樂剖白童年少接觸父母　請假半年陪妻兒：家庭必放在第一位

▲ 余文樂自家視頻《Inside out》。

余文樂親自監督的一連10集自家視頻《Inside out》，第4集樂仔繼續與一眾好友享受人生活首次露營體驗，樂仔與友人大快朵頤之餘，亦分享他童年孤獨往事，令他立誓要當一個肯付出時間陪伴子女的父親。

回想入行工作超過20年，忙得有點失去自我的樂仔說：「曾經一年只有一個月在香港，一星期內去到8個不同的城巿宣傳，我去了哪裏都不知道，感覺沒有自己人生一樣。」樂仔指直到婚後想當父親，感到自己的心態很不一樣。

請假半年陪伴親人

樂仔明言若然有小朋友，必需請假半年陪伴太太與小朋友：「那時我還沒有小朋友，只要有小朋友，我就會停工半年，我做了20年也沒有請過假，給我請一次，不想小朋友出來，我要facetime（視像），要透過朋友親戚去告訴我兒子出來，不想有這感覺，不想小朋友長大後有這感覺，可能是跟我小時候的經歷有關。」

小時候的余文樂，沒緣跟父母一起居住，缺乏父母的愛與關懷：「那時候絕大部份的香港人都在忙工作，我是跟我姨媽住，哥哥跟外婆。小時候就很記得，為甚麼我爸媽小時不理我，為甚麼上學都永遠見不到爸媽，很深的印象，我就跟自己說，長大也別讓自己的孩子這樣子。」

從沒覺得自己紅

他表示沒有怪責爸媽：「雖然小時候我跟我哥都有，我們說小時候沒有理我，現在管我幹嘛？所以有小朋友就盡量抽時間陪伴，小朋友長大就是長大了，拍戲我還是有機會。」

工作停頓也會掀起不少流言，樂仔說：「有人說我不想幹，不是，我其實很少想去解釋，有人說你不紅，有人說你不成，有人說你不受歡迎，紅不紅我不知道，我也從沒覺得自己紅，心態轉變，經理人很尊重我，讓我照顧小朋友。」

家庭放在首位

樂仔稱現在只想做自己覺得開心的事：「沒有以前就沒有現在的我，很感恩以前過去的努力及機會，成就我有自由和能力去做想做的事情，跟朋友聊天比賺很多錢更快樂。」

節目中樂仔更分享跟女兒慶祝生日的親子時間，樂仔表示，太太懷胎女兒7個月時早產，當時每天也在醫院陪着老婆，又擔心女兒的情況，樂仔說：「現在家庭必放在第一位。」

最新影片推介：曾志偉專訪