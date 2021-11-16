【六中全會】林鄭︰香港重回「一國兩制」正軌　是奮發有為的時候

▲ 林鄭今日在紀念莊世平先生誕辰110周年之「愛國者的典範──莊世平」分享會致辭。（政府新聞處）

特首林鄭月娥指，香港重回「一國兩制」正軌，並在國家《十四五規劃綱要》中得到中央大力支持和粵港澳大灣區建設的大量機遇，是砥礪前行、奮發有為的時候。

林鄭月娥今日上午出席紀念莊世平先生誕辰110周年之「愛國者的典範——莊世平」分享會。她致辭時表示，六中全會公報明確指出在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，黨中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。

她又提到，上月發表的《施政報告》，提出具突破性和前瞻性的建議，包括發展北部都會區，為香港的長遠發展謀定新方向，歡迎各位提出寶貴意見，讓港府做好落實的工作。她表示，期盼新一屆立法會在「愛國者治港」的前提下，做好反映民意、監督政府的工作。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳