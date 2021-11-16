【新冠肺炎】研究指疫下港人公眾恐慌程度低　年輕群組對疫苗安全及成效較有保留

▲ 研究指疫情下香港公眾恐慌程度低，相信疫苗陰謀論指數較其他地區高。（馮漢柱攝）

香港城市大學今日（16日）公布一份跨地域的比較研究，涵蓋香港、新加坡、日本、南韓、美國和英國等地居民，分析其疫苗接種、防疫政策和訊息恐慌等態度。研究發現，因本地長期維持低感染和零確診，令公眾的訊息恐慌程度處於各地區中最低。不過，香港對疫苗計劃、政策追蹤等一系列疫苗陰謀論指數，均較其他受訪地區高。

研究發現，香港受訪市民在疫情期間的訊息恐慌程度在六個地區內最低，處於平均線之下。韓國受訪市民的訊息恐慌程度最嚴重，其次為新加坡。在香港，女性、較年長，以及位處中產階級的受訪群組訊息恐慌程度較低。

不過，相比年長受訪群組，香港的年輕群組對疫苗的安全及成效較有保留；40至49歲和60歲或以上兩組受訪者較為擔心如不接種疫苗，將長時間面對社會限制措施。而在香港，最年輕和收入最高的受訪群組較抗拒政府在面對當前危機時查閱個人資料，同時最憂心資料被濫用。

而香港對疫苗計劃、政策追蹤等一系列疫苗陰謀論指數，均較其他受訪地區高，研究同時顯示，香港市民相較其他五地對疫苗抱有一定的質疑，並傾向不願說服身邊人接種疫苗。此外，研究發現六個受訪地區居民的疫苗猶疑情況相似：越相信陰謀論，越懷疑疫苗成效，以致更不願接種疫苗。

市民對制度越缺乏信任，越會相信疫苗是為了追蹤和管控市民，香港、南韓和新加坡有相似的趨勢。在香港，透過傳統媒介接收疫情資訊的受訪者，較不會相信疫苗陰謀論。如以「科學報告」作為主要接收媒介，卻會提升相信陰謀論的機會，此結果在六個地區均一致。這現象的合理推測是：在疫症流行期間，各地區存在不少偽科學資訊，而人們未必有能力作出判斷。

項目團隊建議，相關部門可以考慮和具公信力的社區組織和教育機構協作，為特定年齡、教育和收入群組，提供針對性的公共衛生資訊和地區支援。有助支援辨識資訊真偽，減低公眾對疫苗效能和個人私隱的疑慮，並處理數碼鴻溝衍生的民生問題。

研究由城大公共政策學系副教授鄭煒博士和媒體與傳播系副教授林芬博士共同領導，於2021年6月15日至30日期間透過問卷，訪問了上述六個地區，共逾7,200受訪者。

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責任編輯：李榮忠