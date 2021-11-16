【死因研訊】少女頭暈入院治療後亡死因研訊　醫生指死者心臟或已受損

▲ 瑪嘉烈醫院內科及老人科醫生王華鈦的今於死因庭作供。（梁偉榮攝）

21歲少女於2017年到瑪嘉烈醫院求醫後不治，死因裁判法庭今（16日）展開研訊。死者父親今作供稱，女兒當日因頭暈、作嘔而入院檢查，晚上曾停止心跳。醫生指當時死者的心臟指數檢查結果為775，但正常範圍應是30左右，反映死者心臟或已受損。醫生又指，死者於抽取脊髓檢查前曾兩度心跳停止，及後被送往深切治療部。

死因裁判法院今早遴選出4男1女陪審員後展開為期5天的研訊，預計傳召10名證人作證。研訊由死因裁判官黃偉權處理，死因研訊主任為律政司檢控官黃善輝，醫院管理局由大律師馮國礎代表，家屬一方未有律師代表。

死者父親蘇遠光今作供稱，21歲死者蘇潔茵生前並無長期病患，亦沒有心臟問題。死者在2017年1月3日已開始出現頭暈、作嘔及沒有食慾，翌日更感雙腳乏力，因此由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

蘇續指，當時死者被送至急症室進行心電圖檢查後發現有異常，被轉至普通病房，及至晚上9時左右，醫生告知他死者需抽脊髓檢查，當時死者被「綁手綁腳」，約10分鐘後突然沒有心跳及呼吸。

時任瑪嘉烈醫院急症室醫生盧偉作供稱，當日死者求診時出現心口痛、呼吸困難、冒汗及心跳加速，並發現死者心臟左胸椎出現雜音。當時診斷死者出現胸口痛，並懷疑死者心臟出現問題，遂將死者轉介至內科病房，作進一步檢查。

時任瑪嘉烈醫院內科及老人科醫生王華鈦作供稱，綜合早前醫生及自己替死者所作的檢查，當時死者的總白血球指數為32.7，而正常水平為4至9，故當時處方抗生素，以防萬一。

王續指，死者的心臟指數檢查結果為775，但正常範圍應是30左右，反映死者心臟或已受損。王指，死者於抽取脊髓檢查前曾兩度心跳停止，並於晚上11時被送入深切治療部。

王又指，當日早上11時曾要求替死者驗血及標示為緊急，惟當日下午5時下班時，王仍未收到驗血報告，故他未為死者作進一步治療。王解釋，由於當時是流感季節高峰期，驗血報告平均須花3至6小時完成。

研訊下午續。

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記者：梁錦麟