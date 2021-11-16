【幼小銜接】教大獲馬會3,400萬捐款支援升小銜接　本月起向全港小一生派發資源套

▲ 教大賽馬會升小銜接計劃分階段向全港小一生免費派發一系列共3套資源套。（教大提供）

受新冠疫情影響，應屆小一生在幼稚園期間經歷長時間停課，適應小學生活的難度大增，香港教育大學幼兒教育學系獲香港賽馬會慈善信託基金捐出3,400萬元，於2021/22學年推出為期兩年的「教大賽馬會升小銜接計劃」，循多方面支援師生及家長，預計將惠及10萬個小一家庭及近200名支援幼小銜接的教師，包括分階段於本月至明年初免費派發資源套支援全港小一生等。

計劃分為兩部分，第一部分是分階段向全港小一生免費派發一系列共3套、實證為本的「教大賽馬會升級資源套」，多方面支援家長幫助學童適應小學生活；第二部分是透過直接或間接支援，為60間官立或資助小學提供培訓及到校諮商服務等，協助校方推動小一適應相關的支援及家校合作措施。

3套資源套將依次於今年11月、2022年1月及3月派發。計劃已率先推出第1套環繞「常規及自我管理技巧」資源套，內含故事冊、親子遊戲盒、印有視覺提示的文具和裝飾品、磁力時間表和沙漏計時器。

第2套資源套將以「學習及執行能力」為主題，通過一系列學習活動及執行能力小遊戲，幫助孩子提升反思學習的能力、專注及記憶力等認知技巧。

第3套「情緒及社交發展」資源套附設桌上遊戲，加入小學生活模擬情景，並附有座枱獎勵盒、靜觀及感恩練習素材，推動家庭的正向教育。3套資源套均附使用手冊，配合一系列網上教育影片，幫助家長了解資源套的內容設計及使用方法，掌握相關的親職技巧。

計劃總監、教大幼兒教育學系副教授劉怡虹表示，促進升小銜接一向是教大及教育界重視的議題。不少研究指出，良好的幼小銜接有助提升學童的學習表現及身心發展，而家長的參與更是學童順利適應的關鍵因素。」她表示，團隊期望透過此計劃，與學校及家長攜手同行，幫助學童以正面及勇敢的態度迎向小學的愉快學習旅程。

尚未參與本計劃而有意索取資源套的學校，可透過教大網頁報名，或以電郵查詢：star@eduhk.hk 。

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責任編輯：馮琪雅