【失業率】本港失業率回落至4.3%　就業不足率跌至1.9%

▲ 政府統計處今日(16日)公布2021年8月至10月失業及就業不足統計。(馮漢柱攝)

政府統計處今日(16日)公布，經季節性調整的失業率由2021年7月至9月的4.5%下跌至2021年8月至10月的4.3%；就業不足率亦由2021年7月至9月的2.1%下跌至2021年8月至10月的1.9%。



與2021年7月至9月比較，在2021年8月至10月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及餐飲服務活動業。



總就業人數由2021年7月至9月的3,658,000人，上升至2021年8月至10月的3,666,500人，增加約8,500人。2021年8月至10月的總勞動人口為3,838,200人，與2021年7月至9月的數字（3,838,600人）大致相若。

失業人數（不經季節性調整）由2021年7月至9月的180,600人下跌至2021年8月至10月的171,800人，減少約8,800人。同期的就業不足人數亦由79,000人下跌至72,700人，減少約6,300人。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟持續復蘇，勞工市場繼續改善。與消費及旅遊相關行業當中，餐飲服務活動業的失業率在2021年8月至10月較上一個3個月期間明顯下跌0.8個百分點至7.7%。其他失業率錄得較顯著跌幅的行業包括樓房裝飾、修葺及保養業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。



展望未來，羅致光說勞工市場應會繼續改善，但改善的幅度將取決於經濟復蘇的步伐。本地疫情穩定的情況和消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動。然而，幾近冰封的訪港旅遊業仍然是制約因素，要為經濟及勞工市場的進一步改善奠定更堅實的基礎，社會各界應對新冠疫情保持警惕，努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施。政府會繼續密切留意相關情況。



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記者：蘇文軒