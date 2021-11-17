都會大學多元學習體驗　激發學生創業潛能

不少年青人都有創業夢，但不知如何實踐。兩名來自香港都會大學（前身為香港公開大學，下稱都大）的畢業生，在大學鼓勵創意的氛圍及良師指引下，將創新意念轉化為實際行動，建立初創（Start up）公司。他們喜見都大於4年前成立創業支援計劃「薈創點」（前稱「開創社」），為有志創業的學生提供多方面的支援，助他們實現理想。



攻讀酒店管理及旅遊課程，乍看與電動車充電服務沒有甚麽關聯。然而，3年前與朋友創立電動車充電服務公司oneCHARGE的周英瑋（Cyrus）表示，酒店管理屬工商管理，內容涵蓋酒店營運及商業決策的理論知識和實務技能，適用於不同行業，令他對商業世界產生興趣，就讀大學時就已萌生創業念頭，並嘗試做些小生意。「導師在課堂中引入大量個案研習，廣及本地與海外的真實案例分析，對我其後轉換創業跑道，甚或現時開拓海外市場，均能學以致用。」

▲ 攻讀酒店管理的Cyrus，將課程所學的酒店營運及商業決策知識與實務技能，應用於創立電動車充電公司，並已進軍韓國市場。

針對客戶所需 減省繁複程序



對於鎖定進軍電動車充電業務，Cyrus表示在大學時已留意到環保產業為未來趨勢，電動車料會成為未來交通工具的主流，惟香港相關配套設施不足，充電程序甚為繁複，令車主非常不便。「我們遂研發推出一站式充電系統，讓車主只須掃描實體充電站的二維碼，即可進行充電及繳費，簡單便捷。」



Cyrus補充，車主可省卻以往繁瑣的程序，整個過程只需時15秒，程式更配備實時查看充電狀態及尋找附近充電站等功能，為車主帶來更大便利。

掌握三大元素 意念轉化成真



展望創業前景，Cyrus透露，oneCHARGE積極拓展本地、韓國及澳門市場，並正佈局進軍內地市場。此外，他分享心得時稱，創業務必具備三大元素，包括成本、人脈，及切實可行創新意念。同學若可構思出具突破性且可複製性低的產品，並找到志同道合的夥伴建立團隊，在市場的存活率會較高，受投資者青睞及注資的機率亦會相應提升。「都大近年設立創業支援計劃『薈創點』，協助同學將創新意念轉化為可行方案，並有機會獲得資金，解決剛創業最常遇到的難題，料可讓更多學生踏出創業的第一步。」

▲ Cyrus與朋友研發推出一站式充電系統，助電動車車主將整個充電程序縮短至15秒。

要成功創業 一字記之曰：「試」



身兼01 TECH及手機街舞資訊平台Diggin'的創辦人雷健青（Ching），於2015年完成都大的互聯網科技榮譽電腦學學士課程。她同樣是求學期間已產生創業念頭，其後通過不同方式吸收更多有關初創的資訊，並不斷尋找創新的方向和自己熟悉的領域，最終成功創業。



「我認為最重要的是什麼都要試，試了才知道可不可行。」Ching深知勇於嘗試是邁向成功的第一步，她表示自己成功創業前，曾編寫過其他應用程式，更獲5萬人下載，令她更有信心創業。她其後爭取到與一間幫助視障人士的機構合作，開發了另一程式「iSEE Mobile App」。

▲ Ching早於大學時已立志創業，並成功開發兩個手機應用程式，畢業後轉化為初創，實現創業理想。

她現在經營的手機應用程式Diggin'，是她在都大所做的FYP（Final Year Project）演變出來。Ching自中學起便喜歡跳舞，亦因而順理成章成為她FYP的主題。畢業後，她將FYP的構思意念變為現實，透過手機APP提供一站式的街舞平台，由預約場地、報名上課，以至網上舞蹈教學等，一應俱全。為迎接2024年巴黎奧運新增的街舞項目，程式最近更加入了計分系統，予精英選拔賽中應用。

▲ 喜歡跳舞的Ching將 Final Year Project的構思，發展為提供一站式街舞平台的手機APP，現時更應用於精英選拔賽。

▲ 通過手機應用程式Diggin'，街舞愛好者可預約場地、報名上課，以至參與網上舞蹈教學。

持續實踐所學 幸得恩師支援



Ching曾經歷過迷惘的階段，但透過參與都大安排的泰國交流團，讓她發現香港的資訊科技發展並不遜色於其他地區，更促使她繼續在相關領域發展。她在三年級的暑假獲都大安排到民航處實習，亦讓她吸取了寶貴的實戰經驗，進一步確立創業的志向。



以生命影響生命，老師的指導對學生的成長和發展有很大的影響。Ching透露在進行FYP時，教授提供很多建議，亦改變了她的工作心態，「我以前做事比較衝動、心急，但其實有時真的需要退後一步，釐清整個情況後才可繼續進行。」她坦言，緊密的師生關係令她的大學生涯更難忘，即使畢業後她仍常與都大教授聯絡，教授甚至會推薦師弟師妹到她的公司實習，現時有兩名全職員工為都大畢業生。

「薈創點」助創業 成功通過審批可獲十萬港元



為提高學生的創業技能，將他們的創新想法轉化為可行的運營，以獲得利潤和社會效益，都大於2017年推出「薈創點」（前稱「開創社」），通過一系列課堂以外的創意培訓及經驗實踐，提升學生的創意潛能，並實踐課堂所學的知識。「薈創點」分多個階段進行，設有一系列體驗活動，助同學把創意轉化為可行方案，競逐執行資金。成功獲審批的方案可獲得10萬港元的執行資金，以及一系列的跨界別支援。



除了創意方案，「薈創點」計劃亦會舉辦其他活動，如向一眾創業家取經的創業家分享會、初創訓練營，以及虛擬考察團等，激發學生的創業精神。

▲ 為協助更多學生實踐具潛質的創業構思，都大於2017年推出「薈創點」（前稱「開創社」），提供培訓、體驗活動、執行資金，以至跨界別支援。

聯招課程資訊

都大將於2022/23學年開辦51個經「大學聯合招生辦法」報名的全日制學士學位課程，包括36個自資及15個「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）課程，提供豐富的課程選擇，2個新課程為： • 科學（STEM）榮譽理學士（JS9733）

• 綜合檢測和認證榮譽應用理學士（JSSU61）



全日制本科課程查詢

電話：3120 2589

電郵：regadmug@hkmu.edu.hk

網址：https://admissions.hkmu.edu.hk/ug/



（資料由客戶提供）