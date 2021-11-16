【虐殺女童】6歲女童疑遭養父母虐待　關狗籠捱餓膠紙封口鼻慘死

▲ 美國一名6歲女童疑遭養父母殺害。

美國近日發生一宗謀殺案，一對中年夫婦懷疑虐待6歲養女，將她關在狗籠中捱餓，又用膠紙封其口鼻致死。女童姊姊目擊兩人犯案，向警方舉報事件。夫婦涉嫌犯二級謀殺罪，日前被警方拘捕。

綜合外媒報導，受害女童Isabella Kalua與姊姊被夫婦收養，一家四口住在夏威夷檀香山。52歲養父Isaac Kalua及43歲養母Lehua Kalua，在9月13日報稱Isabella失蹤，鄰居得知後發起尋人行動，卻一直不見女童蹤影。

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女童姊姊揭發養父母惡行

直至近日女童姊姊向警方舉報，才揭發養父母的惡行。她指養父母一直惡意對待妹妹，不讓她吃飯，為了禁止她「走來走去找食物」，更把她關在浴室內的狗籠中。某天深夜她看到妹妹被鎖在狗籠內，口鼻被膠紙封住，已無呼吸。養母將Isabella的身體浸在水中，看看她會否醒過來，卻沒任何作用；養父見狀叫女童姊姊保守秘密，不要對外聲張。

事件曝光後，夫婦被控二級謀殺罪，在本月10日被警方拘捕，不准保釋。女童姊姊確信妹妹已遇害，但警方目前尚未尋獲Isabella的遺體。女童的親友得知消息後感悲痛，到案發地悼念她，盼案件能夠早日水落石出。

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責任編輯：王明芳