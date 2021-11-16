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【升學出路】32個副學位課程獲SSSDP計劃資助　涉2,501個學額

社會 15:57 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

32個副學位課程獲SSSDP計劃資助。（資料圖片）

政府今日（16日）公布在2022/23學年，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）將資助32個副學位課程的2,501個學額，比去年的2,546個學額略減。

32個指定副學位課程屬於6個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待，涉及8所大專院校，分別為明愛白英奇專業學校、明愛專上學院、港專學院、港大專業進修學院保良局何鴻燊社區書院、香港專業進修學校、香港都會大學、東華學院及青年會專業書院。

22/23學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由本學年的每年38,400元增至38,520元；非實驗室為本課程的資助金額則由每年22,050元增至22,120元。調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。
 
資助計劃由2015/16學年起推行，於2019／20學年起擴大資助範圍，資助每屆約2,000名學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資副學位課程。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴　

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