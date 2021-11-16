【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳案續審　受刀傷女事主否認丈夫揮拳襲擊被告

▲ 女事主梁碧琪（左）及丈夫溫浩倫今先後於高等法院作供。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳案今（16日）午於高等法院續審。案中其中1名遭刀傷的女事主出庭作供，辯方盤問女事主時指，被告並無折返走向她們，反而是事主夫婦走向被告，丈夫更揮拳襲擊被告，而女事主則拉著被告不准對方離開，女事主否認說法。

其中1名女事主梁碧琪今出庭作供指，2019年11月3日案發當日，她與丈夫溫浩倫及堂姐梁瑩瑩一同步出太古城中心商場時，聽到被告在身後以普通話高呼「光復台灣」，她回頭看到被告的右手插在胸前的背包內，並再繼續以普通話說著一些她聽不懂的說話，隨後丈夫問了被告一句「你講乜x嘢呀？」。

梁碧琪續指，被告其後一度走開再折返，並行近她們，丈夫因此上前阻止被告，當丈夫回頭時，梁碧琪便看見丈夫用手掩著腹部，「佢話佢有刀，叫我哋快啲走」。

梁碧琪供稱看見丈夫表情痛苦，而她因為受驚而未有即時逃跑，於是丈夫再一次叫她和堂姐離開，但她擔心丈夫，遂回頭再看，已看見丈夫跪在地上，而被告仍在旁邊襲擊丈夫，她聽到丈夫痛苦地呼叫，於是上前推開被告，卻遭被告捉住，被告並以一些物品襲擊她的頸部及背部，她感到痛楚及有點濕。

梁碧琪稱其後因被告鬆手而倒地，並趁機打算進入商場求救，她沿途向保安及途人表示有人持刀傷人。

辯方盤問梁碧琪時指出，事發前其丈夫不僅對被告說了一句髒話，更曾說過「呢度香港嚟㗎喎」及「大陸佬」之類的說話，梁表示沒有。

辯方又指被告並無回頭走向梁及其丈夫，反而是夫婦二人拉著被告向前行，梁亦否認說法。辯方又指梁的丈夫曾揮拳襲擊被告，梁則拉著被告，不准被告離開，梁回應指「無咁嘅事」。案件明（17日）續審。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：楊詠渝