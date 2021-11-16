  • 26°C
香港時間 : 20211116日 (週二) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳案續審　受刀傷女事主否認丈夫揮拳襲擊被告

社會 16:06 2021/11/16

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

女事主梁碧琪（左）及丈夫溫浩倫今先後於高等法院作供。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳案今（16日）午於高等法院續審。案中其中1名遭刀傷的女事主出庭作供，辯方盤問女事主時指，被告並無折返走向她們，反而是事主夫婦走向被告，丈夫更揮拳襲擊被告，而女事主則拉著被告不准對方離開，女事主否認說法。

其中1名女事主梁碧琪今出庭作供指，2019年11月3日案發當日，她與丈夫溫浩倫及堂姐梁瑩瑩一同步出太古城中心商場時，聽到被告在身後以普通話高呼「光復台灣」，她回頭看到被告的右手插在胸前的背包內，並再繼續以普通話說著一些她聽不懂的說話，隨後丈夫問了被告一句「你講乜x嘢呀？」。

梁碧琪續指，被告其後一度走開再折返，並行近她們，丈夫因此上前阻止被告，當丈夫回頭時，梁碧琪便看見丈夫用手掩著腹部，「佢話佢有刀，叫我哋快啲走」。

梁碧琪供稱看見丈夫表情痛苦，而她因為受驚而未有即時逃跑，於是丈夫再一次叫她和堂姐離開，但她擔心丈夫，遂回頭再看，已看見丈夫跪在地上，而被告仍在旁邊襲擊丈夫，她聽到丈夫痛苦地呼叫，於是上前推開被告，卻遭被告捉住，被告並以一些物品襲擊她的頸部及背部，她感到痛楚及有點濕。

梁碧琪稱其後因被告鬆手而倒地，並趁機打算進入商場求救，她沿途向保安及途人表示有人持刀傷人。

辯方盤問梁碧琪時指出，事發前其丈夫不僅對被告說了一句髒話，更曾說過「呢度香港嚟㗎喎」及「大陸佬」之類的說話，梁表示沒有。

辯方又指被告並無回頭走向梁及其丈夫，反而是夫婦二人拉著被告向前行，梁亦否認說法。辯方又指梁的丈夫曾揮拳襲擊被告，梁則拉著被告，不准被告離開，梁回應指「無咁嘅事」。案件明（17日）續審。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝

相關文章

【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳案續審　遭劏腹男被問能否原諒被告
今日 14:18
【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳案續審　遭劏腹男被問能否原諒被告
【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳　遭劏肚男腹部流血向妻稱「我瀨咗嘢」
17:28 2021/11/15
【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳　遭劏肚男腹部流血向妻稱「我瀨咗嘢」
【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳及向男途人劏肚受審　被告曾稱「我唔係打人 我係打狗」
14:09 2021/11/15
【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳及向男途人劏肚受審　被告曾稱「我唔係打人 我係打狗」

你可能感興趣

【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳案續審　遭劏腹男被問能否原諒被告
今日 14:18
【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫耳案續審　遭劏腹男被問能否原諒被告
【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳　遭劏肚男腹部流血向妻稱「我瀨咗嘢」
17:28 2021/11/15
【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳　遭劏肚男腹部流血向妻稱「我瀨咗嘢」
【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳及向男途人劏肚受審　被告曾稱「我唔係打人 我係打狗」
14:09 2021/11/15
【意圖傷人】無業漢涉咬甩趙家賢左耳及向男途人劏肚受審　被告曾稱「我唔係打人 我係打狗」
太古城 罪案 太古城中心 Cityplaza 太古 香港

最高瀏覽

【一生最愛】無悔嫁癌末男友做3個月短命夫妻　情深妻守寡20年全因亡夫一封信
14:05 2021/11/15
【一生最愛】無悔嫁癌末男友做3個月短命夫妻　情深妻守寡20年全因亡夫一封信
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
11:47 2021/11/09
【神秘手勢】16歲少女遭綁架狂比「540」手勢　路人見求助暗號立即報警成功救人
【孝順父母】太太以疫情為由禁止探望年邁父母 獨生子整整一年沒有見過雙親
12:34 2021/11/15
【孝順父母】太太以疫情為由禁止探望年邁父母 獨生子整整一年沒有見過雙親