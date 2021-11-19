【月偏食】本港傍晚再現月偏食　太空館將網上直播【附觀賞時間表】

▲ 本月19日傍晚，香港上空將出現月偏食。（網上資料圖片）

本港今日會（19日）出現月偏食，是繼今年5月後再次出現月食，市民可於黃昏月出時望向東北偏東的方向觀賞。香港太空館將於當天下午5時30分至7時在網上直播是次月偏食。

當天月球於下午5時38分升起，屆時食甚已經結束，月球正逐漸離開地球本影。至下午6時47分，月球「復圓」並完全離開地球本影。整個月食過程在晚上8時6分當月球離開地球半影時結束。由於月食開始時，月球仍在地平線之下，在香港只能觀賞到月食部分階段，因此是次現象又稱為「帶食出」。

11月19日在香港觀測月偏食的時間表：

過程 香港時間 月球高度（度） 月出 17:38 -- 復圓 18:47 14 半影食終 20:06 31

當太陽、地球和月球三者排列成一線，月球進入地球影子時，月食便會發生。月食可分為半影月食、月偏食及月全食3種，視乎月球如何和地球本影或半影接觸。當月球進入地球半影時，會發生半影月食；當只有部分月球進入地球本影時則為月偏食。如果月球被地球本影完全遮蓋，就是月全食。月偏食的過程可分為半影食始、初虧、食甚、復圓和半影食終5個階段。是次月偏食發生時在香港只能看到最後2個階段。月偏食時，月球並不會被地球本影完全遮蔽，不過今次月食發生時，月球高度較低，而且天色尚未全黑，市民可能較難清晰看到月球的位置。當天下午6時，月球高於地平線不足5度，香港太空館提醒市民在選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東方向的障礙物高度。

香港太空館屆時會透過其YouTube頻道直播是次月偏食，並由館長們分享與月食相關的有趣科學知識。市民亦可瀏覽康樂及文化事務署「康文＋＋＋」Facebook專頁及香港太空館Facebook專頁同步觀賞月食。

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記者：黃穎津