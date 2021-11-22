【一門兩傑】初中喪父得電機出身兄兼父職　土木工程生盼投身專業︰與哥哥一起打拼

▲ 林文翰得電機工程出身的哥哥扶持，向土木工程專業進發。

家人永遠是最強大的後盾，21歲的林文翰於單親家庭長大，初中經歷喪父打擊，幸得電機工程出身的哥哥扶持，兄兼父職照顧他。文翰在哥哥的啟發下，在升學路上揀選了土木工程，現時大學三年級的他期望畢業後投身專業，與哥哥在行內一起打拼。

獲哥哥扶持 學習獨居生活

文翰自小父母離異，他與爸爸和哥哥同住，然而爸爸在他初中時離世，從此兄弟倆互相扶持。比文翰年長約10歲的哥哥，不但照顧他的起居飲食，而且對他的升學出路給予很多意見及指引。在文翰心目中，哥哥有著舉足輕重的地位︰

哥哥擔當類似爸爸的角色，一直陪伴我。

▲ 自父親離世後，文翰與哥哥（右）互相扶持，更一起投身工程專業界別。（受訪者提供相片）

後來哥哥搬出，文翰就過著獨居生活，兩兄弟依然保持緊密聯繫。家庭環境迫使文翰自立，自理能力亦比同齡強，當時老師曾指他這條路不容易，但他覺得不太辛苦，只是比別人早點面對及適應一個人的生活。當然最初獨居也有「蝦碌」事件，他分享︰

開頭不懂煮飯，無拆信忘記交電費……身邊人鼓勵一個人住難免，過程中學習獨立。

受兄啟發對工程產生興趣

哥哥是香港專業教育學院（IVE）電機工程高級文憑畢業生，現擔任工程項目經理。文翰小時候看到哥哥繪畫電路圖，令他漸漸對工程感到興趣。兩兄弟外出時，哥哥曾指著建築物說「我有份參與」，並講解當中的「風火水電」設計和原理，令文翰有感親手設計建築物有一份滿足感。

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爸爸去世後，文翰一度感到迷惘，當時他的中學班主任及老師鼓勵他多參與課外活動，積極面對人生。於是他慢慢投入在不同的課外活動中，並找到興趣，現時持有山藝、歷奇、獨木舟等教練證書。他將物理和工程知識運用在歷奇活動中，如應用數學設計繩結，以力學知識建構穩固的承托模型，更加強他投身工程專業的想法。

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由基礎文憑到學士學位

中學文憑試（DSE）後，文翰報讀IVE基礎課程文憑–工程課程，「用多一年時間去打好自己基礎」，其後銜接至IVE土木工程高級文憑。他在IVE就讀期間加入工程學會，曾籌組參觀工地與交流活動，參與過世界技能大賽香港代表選拔賽數碼化建設項目。哥哥揀電機工程，文翰卻投入土木工程，因土木工程範圍較廣，更富挑戰性。

哥哥知我讀土木，他讀電機，雖然都是工程，但他會告訴我兩者的分別，話『你有自己特質與專長，不必局限在我背後行』，令我覺得應該發掘自己。

▲ 文翰現升讀理工大學土木工程學士學位三年級。（受訪者提供相片）

今年文翰於IVE畢業，曾考慮是否先工作一段時間再重返校園，哥哥的意見成為他的明燈，「哥哥話趁後生，學習能力強早點讀書。」最終他選擇升讀香港理工大學土木工程學（榮譽）工學士學位課程三年級。

用奬學金進修自我增值

早前職業訓練局（VTC）公布，2021年共有9名傑出表現的學生獲頒發「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」奬學金，每人獲發一萬元獎學金，當中包括文翰。

文翰希望畢業後投身土木工程專業，與兄長一起在工程界打拼，累積工作經驗後再進修碩士學位。他指哥哥工作之餘兼讀碩士課程，以身作則鼓勵他努力讀書，他亦想效法哥哥不斷自我增值。他計劃用奬學金裝備自己，如進修數碼化土木工程。

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記者：駱秀玲