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【快艇走私】海關於南面水域偵破一宗走私案　檢走私活龍蝦及海參市值千萬

社會 16:26 2021/11/16

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海關於南面水域偵破一宗走私案，檢走私活龍蝦及海參市值千萬。（曾秋文攝）

海關昨日（15日）在香港南面水域進行反走私行動，偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括890公斤活龍蝦和930公斤海參，估計市值約1000萬元。

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，昨晚在香港仔避風塘發現一艘可疑快艇並無開啟航行燈，配備2部舷外機以慢速向避風塘出口駛去，海關船隊高速截擊艇馬上進行追截，在東博寮海峽對開發現可疑快艇截停，對方當時航速達45海浬，並無理會指示加速逃走，並故意引渡海關船隻到南丫島東南面的山邊和淺灘，海關雷達監控中心透過實時監控走私快艇的航速、航向和水流，利用現場水域的特性經10分鐘追截，將快艇截停。

海關在快艇檢獲890公斤活龍蝦和930公斤海參，估計市值約1000萬元，拘捕2名年齡分別為40歲和45歲的涉案男子，扣查涉案快艇和2個大馬力舷外引擎。

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記者：曾秋文

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