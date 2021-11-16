【致命真相】玩「真心話大冒險」衝口講出殺人真相　英國21歲大學生被判處終身監禁

▲ 英國一名21歲男大學生玩「真心話大冒險」時，意外講出殺人真相。

「真心話大冒險」（Truth or Dare）可以有幾真心？英國一名21歲男大學生和朋友玩這個遊戲時，意外講出一個驚人真相。原來他在2018年時涉嫌縱火燒死後父94歲的媽媽，事後警方展開調查尋獲罪證，最終該名男生被法院判處終身監禁，最少需在監獄服刑15年。

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綜合外國媒體報道，英國蘭開夏郡在2018年5月發生一宗火災，當時年屆94歲的婦人Mary Gregory家中發生火警，送院搶救4天後吸入濃煙過多喪命。警方當時認為事故起因是患有失智症的Mary亂拋煙頭所致，排除他殺可能。

然而，Mary的21歲孫兒Tiernan Darnton（Mary是他後父的媽媽）在一次與朋友玩「真心話大冒險」（Truth or Dare）期間，意外透露導致祖母死亡的真相：

我有個秘密未跟任何人講過，我可能殺了人…

Tiernan之後再向一名心理輔導員再次透露，自己曾用打火機點燃窗簾引發命案，又指自己可被送入監獄。輔導員因而報警，警方亦重新展開調查，並搜出Tiernan事先畫下的Mary家中平面圖，當中詳細標註了他用來藏身的地方，以及緊急出口等。

警方更發現Tiernan甚至列出一份寫滿人名的「殺人清單」，又在電腦中留下搜尋字句如「想再次殺人」、「優秀的不在場證據」、「我想製造邪惡」等。

案件審訊期間，Tiernan在法庭上聲稱自己的舉動，是想令患有失智症的祖母Mary得以解脫。但法官指出，很難想像死者發現家中起火時有多害怕：「鄰居聽到她的尖叫聲，儘管她身體很虛弱仍嘗試逃命，但卻被困住了」又表示：「她在醫院度過最後的日子，死法非常殘忍」最終法官向Tiernan判處終身監禁，最少需服刑15年。

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責任編輯：羅嘉欣