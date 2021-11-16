【著數優惠】city'super舉辦Italian Food Market　銅鑼灣店設美食佳釀專區$398歎4道菜

▲ city’super銅鑼灣時代廣場店設有美食佳釀專區，限定推出意大利嘗味菜單。（city'super提供）

大型超市city'super由即日起至11月25日期間，特別推出以意大利地道美食為主題的「食意，匠心」（Italian Food Market），精選一系列來自意大利各地的美酒佳餚，並於旗下各分店重現意大利羅馬鮮花廣場（Campo de’ Fiori Market）的活力生氣。

於活動期間，city'super銅鑼灣時代廣場店的美食佳釀專區（AMAZING FOOD HALL）會限定推出4道菜意大利嘗味菜單（$398），經典菜式是由GAIA Ristorante獲獎無數的意籍行政總廚Paolo Monti設計，包括有意大利牛肉他他、香脆巴馬火腿牛肝菌湯，而主菜可選意大利雲吞配熱火腿和香檸汁或紅菊苣淡味藍黴芝士意大利飯等，最後以甜品杏仁奶凍作結，顧客更可另加$48升級享用精選意大利紅白餐酒。

▲ 米芝蓮三星大廚設計的菜式料理包。（city'super提供）

場內亦有逾3,500款精選意式食材佳釀及商品，當中包括超過60款首次於「食意，匠心」全新亮相的美食及葡萄酒品牌。而city'super super e會員選購任何「食意，匠心」推廣產品，即可享意大利嘗味菜單8折餐飲優惠，顧客更可即場免費申請成為 會員。

與此同時，總廚Paolo Monti的烹調美食短片視頻會上載city'super網站，包括烹調意菜的小秘技，例如怎樣令意大利麵更富嚼勁等，讓大家可隨時在家中宴客。為了是次活動，city'super亦特意邀請到著名釀酒師廖碧兒拍攝多段短片，以生動有趣的方式跟大家淺談意大利葡萄酒的品酒及食物配搭技巧。

另外，顧客凡推廣期內於city'super購物滿$1,500元或以上（須包括至少兩件「食意，匠心」推廣產品），即可獲贈Italian Water & Wine拼圖（1,000塊）一盒；購物滿$1,000元或以上更可獲贈金摩德納黑醋PGI 250毫升一瓶；滿$500元或以上則可獲贈Aironi Arborio意大利米1公斤套裝一套。

網址︰www.citysuper.com.hk

記者︰黃依情