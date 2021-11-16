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【新冠疫苗】國泰通告要求所有員工必須於明年前接種兩劑疫苗　打第三針可申請疫苗假

社會 17:43 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

國泰通告要求所有員工必須於明年前接種兩劑疫苗，打第三針可申請疫苗假。（資料圖片）

本港特定群組市民已開始接種第三劑疫苗，據了解，國泰航空服務有限公司常務總裁華馬克發出內部通告指，政府早前公布接種第三劑新冠疫苗的安排，機場員工亦被視為優先接種群組，所有同事可於接種第三針同日或翌日申請疫苗假期，及要求所有員工必須於2022年1月1日之前接種兩劑疫苗。

內部通告中華馬克亦表示自己已接種了第三針疫苗，並積極鼓勵所有員工安排接種，讓員工在接種疫苗後能有充足時間休息，所有員工可於接種第三針同日或翌日申請疫苗假期。

另外，因近日機場社區出現數宗確診個案，國泰要求所有員工必須於2022年1月1日之前接種兩劑疫苗，已懷孕或已獲GMD核准醫療豁免個案除外 。

《健康台》最新熱門影片:

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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