【新冠疫苗】國泰通告要求所有員工必須於明年前接種兩劑疫苗　打第三針可申請疫苗假

▲ 國泰通告要求所有員工必須於明年前接種兩劑疫苗，打第三針可申請疫苗假。（資料圖片）

本港特定群組市民已開始接種第三劑疫苗，據了解，國泰航空服務有限公司常務總裁華馬克發出內部通告指，政府早前公布接種第三劑新冠疫苗的安排，機場員工亦被視為優先接種群組，所有同事可於接種第三針同日或翌日申請疫苗假期，及要求所有員工必須於2022年1月1日之前接種兩劑疫苗。

內部通告中華馬克亦表示自己已接種了第三針疫苗，並積極鼓勵所有員工安排接種，讓員工在接種疫苗後能有充足時間休息，所有員工可於接種第三針同日或翌日申請疫苗假期。

另外，因近日機場社區出現數宗確診個案，國泰要求所有員工必須於2022年1月1日之前接種兩劑疫苗，已懷孕或已獲GMD核准醫療豁免個案除外 。

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責任編輯：李榮忠