【新冠肺炎】3確診機組人員基因排序幾乎一致　衞生防護中心指極可能在德國酒店感染

▲ 3確診機組人員基因排序幾乎一致，衞生防護中心指極可能在德國酒店感染。(經濟日報資料圖片)

針對3名國泰貨機機師從德國抵港後確診，衞生防護中心稱流行病學調查顯示3人可能在德國Hyatt Regency Mainz酒店逗留期間受到感染，不排除酒店出現爆發群組，因此除要求所有於11月1日後曾在入住該酒店的國泰機組人員於檢疫中心接受強制檢疫，亦會安排11月1日後所有曾在該酒店居住的其他已返港人士於檢疫中心強制檢疫。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日新增1宗個案為輸入個案，至今本港個案累計12,389宗，包括12,388宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看：【下一頁】

中心指，正繼續跟進3宗涉及本地貨機機組人員並帶有L452R變種病毒的輸入個案（個案編號分別為12376、12378及12387）。中心最新的全基因組測序分析進一步顯示，個案12387的基因排序與個案12376和12378幾乎一致，顯示該3宗個案極可能在德國酒店逗留期間受到感染。相關個案的跟進工作仍在進行。

另外，因應東涌福朋喜來登酒店15樓北翼，涉及基因排序相同的「Delta」變異病毒株AY.4.2亞系的群組，中心上周五於兩宗個案房間和該樓層共用空間採集73個環境樣本，13個樣本呈陽性，2人的房間各自有5個和8個樣本，另外8個樣本結果不確定，餘下52個樣本呈陰性。44名於本月1日至6日期間曾入住酒店同一樓層北翼房間的住客，已安排到竹篙灣檢疫中心強制檢疫。

酒店的消毒工作已經完成。44名於11月1日至6日期間曾入住該酒店同一樓層北翼房間的住客已獲中心安排到竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫。

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責任編輯：洪芷晴