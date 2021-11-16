【明星寵物】關宛珊為愛犬超支購3000萬花園豪宅　老公Patrick Sir呷醋大呻︰我分得最少愛！

人稱Patrick Sir的《東張西望》主持林溥來與同樣是TVB藝人的關宛珊（Kimmy）於2016年結婚，去年尾更宣布造人成功，今年4月誕下可愛的囝囝林若嘉（Preemo）。二人雖然經常在IG放閃，但Kimmy笑言他們由拍拖開始就一直存在「第三者」！── 就是她養了逾10年的貴婦狗Don Don。

但牠的出現，令Kimmy由怕狗變做愛狗，亦與Patrick Sir由「情敵」變做buddy，成為林宅家中的開心果。

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▲ 無綫藝人關宛珊自2008年起開始養Don Don，這隻啡色貴婦狗至今已13歲。（湯致遠攝）

在關宛珊的IG裏，不難發現幾乎盡是囝囝Preemo的得意照片，但其實在Preemo未出世前，這裏「老是常出現」的該算是Kimmy的愛犬Don Don，曝光率甚至比老公Patrick Sir還要高，難怪惹來他醋意連連：「我應該是分得最少『愛』的那個！」

無他，今年13歲的啡色貴婦狗仔Don Don，是Kimmy自2008起就養的寵物，兩人感情深厚，Kimmy更視他如親細佬一樣。

不過Kimmy本身怕狗，因為細個曾被狗追過和咬過。這次膽戰心驚的童年陰影亦令Kimmy從沒有養過狗的念頭，直至弟弟的前女友出現，她與Don Don的緣份才正式開始。

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「我以前很疼錫弟弟的前度，她說想養狗，但礙於她居住的地方不行，就問可否在我家養。雖然我有鼻敏感又驚狗，但看在她份上，惟有叫她揀較細隻或不太甩毛的狗，結果就選了隻poodle。」後來弟弟分手，Don Don就交由她接手，正式成為她的寵物。

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怕狗變愛狗 建立姊弟情

不過Kimmy起初對Don Don仍有點抗拒，就算牠剛來到時只有手抱般的大細，對她依然有威脅性。「記得當時我穿了對三眼仔拖鞋，儼如有6隻眼盯着牠，於是經常追住我對鞋不停吠。而且牠細細隻又跑得快，好像隻電兔般，我就會好驚，甫回家就立刻跳上梳化避開牠。」

幸而幾星期後，這段關係終於破冰。有日Don Don靜靜的躺在她肚上睡覺。那刻，簡直是溶化了Kimmy的心，更發現原來自己的寵物也能有這得意可愛的一面，自此慢慢跟牠熟絡，甚至開始對狗放下戒心，建立出愈來愈深厚的「姊弟情」，後來連搬出去住亦會帶牠同行。

▲ 採訪當日，Kimmy全家總動員帶Don Don來牠最愛的彭福公園放電，非常活潑。（黃依情攝）

老公與情敵 破冰成好友

常說，狗狗是人類最好的朋友，Kimmy亦不例外，而她對Don Don的愛，甚至多到幾乎連老公Patrick Sir也妒忌。她說Patrick原本有少許潔癖，亦非養狗及愛狗之人，但愛屋及烏，在拍拖期間搬到Patrick家住時，他也迫於無奈要接受這位「情敵」同行。

她憶述：「每當Patrick行近我身邊時牠就會狂吠，所以他倆關係是頗差，有次更幾乎大打出手。不過Don Don是位社交能手來的，又用同一招數跟Patrick破冰。趁我有日工作至夜深還未回家，牠就跳上梳化，坐在Patrick大髀陪他看電視，兩個寂寞的男人走在一起，就成為了buddy。」她更笑言自從那次起，老公對Don Don的癡情比起自己更嚴重，堅持去哪裏都會帶Don Don同行。

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冀愛犬能陪兒子成長

然而，這段三人行的關係，今年起又多了個第四者--囝囝Preemo，Kimmy說大肚時一直有跟Don Don預告「外甥仔」即將出現。「原先我們都擔心牠會否跟BB爭寵或呷醋，到BB第一日回家時，牠就好奇地不停去聞，又跳上梳化霸地盤，不容許我們放BB在梳化。但一兩星期後牠開始適應，反而是想保護BB。」

不過Don Don今年已經13歲了，在狗狗界屬高齡，近年亦開始多病痛，獸醫說牠有器官開始鈣化，令氣管收窄，有時會好像透不到氣般，所以他兩夫婦都希望能給予Don Don最好的生活。「我們現在住的地方有個花園，其實是我兩公婆的dream house，本身out budget太多，但甫想到Don Don老了，希望牠有個好的晚年，可以日日在花園開心地跑，就爽快扑錘了。」

她亦不諱言，由始至終都沒想過再養多隻狗狗，一來不希望再分薄對那3位「男士」的愛；二來她深信，與Don Don的相遇是一種緣份。

雖然我經常擔心牠會有事，但也希望牠能有20歲命，健健康康，待Preemo快高長大、識行識跑時，能和牠一齊玩。這是我們其中一個心願，很想看到他們開心和睦相處。

記者︰黃依情